分手後還能不能做朋友？網揭這點是關鍵！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「分手後是否還要做朋友」相關話題，帶您了解網友同意或不同意的觀點有哪些。

「分手後還要繼續做朋友嗎？」，可能是許多情侶在分手時考慮的一大問題，或許是出於舊情未了，希望退回朋友關係後再默默守護對方，又或是想保持良好關係，畢竟曾經愛過，不需要一刀兩段。

分手後當不當得成朋友 看過去交往狀態與現任對象接受度！

▲分手後還能做朋友嗎？網友正反議論焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上近三個月以來有關「分手後還要做朋友嗎」的相關話題討論，認為分手後不應該做朋友的網友就直言，由於「過去交往期間受到的傷害太深」，因此在分手後，留在雙方心中的恨意讓彼此無法繼續做朋友，有人就認同表示「對方對我欺騙、傷害，不可能做朋友」，也有人說「一想到他對我根本不用心，就連朋友都不想做了」。

儘管有些人在交往期間並沒有做出讓傷害對方的行為，但還是不少人認為分手後做不了朋友，原因是曾經「認真愛過」無法完全放下對方，網友便說道「交往就是單趟的列車，只有一路走下去或者永不交流」，有的人也提到「只要有一方心中會起漣漪，都絕對不要當朋友」、「一定要等到雙方真的都沒有多餘的感情，才有可能」等等。

此外，也有一大部分的網友為了避免讓現階段交往對象誤會，同樣也是支持不做朋友，指出「應該要避嫌」，甚至斷乾淨最好，像是有留言就寫道「最好的前任就應該死的透透的，對於現任的尊重，也為了自己跟對方甚至是對方的伴侶都好」，也有人贊同說「明明無法真的以朋友相待，不用假大方裝朋友，但心裡還受過去相處的點滴影響」。

但另一派網友的看法就完全不同，表示如果自己目前單身或是現任對象能接受，分手後繼續做朋友不成問題。討論區中有人分享，自己與前幾任對象都還是朋友，「平時會訊息問候，見面吃飯聊天都可以，現任知道也能接受」。再者，分手後感情變淡或是完全沒有感情也可以繼續當朋友，贊同這一點的網友就說，「完全不愛了不恨了就能當朋友」，不過「前提是兩人都要確定對對方沒感情」。除此之外，若雙方是「和平分手」，因為並沒有對不起對方，因此只要拿捏好分寸，也能在分手後以普通朋友身份繼續相處，認同的人也說「僅止於偶爾無意間見到面打招呼寒暄，或是對方生日簡單的祝福如此」。

看完以上網友的討論，到底要不要與前任對象當朋友，恐怕還是得看與前任對象的關係，以及現階段交往對象的接受度，這不僅是出於尊重，更能避免不必要的麻煩加劇雙方裂痕！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》