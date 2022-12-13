愛情要怎麼保鮮？貼心小舉動就可以讓感情升溫！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「情侶貼心舉動」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的5大情侶貼心舉動。

想要擁有穠纖合度的身材，除了保持良好的運動習慣，飲食管理也是一大重點，節食減肥是不少人經常採取的較激烈的方法，但不正常飲食除了會對健康造成傷害，其實也更容易復胖。那究竟三餐該吃什麼，才能維持好身材又不傷身體呢？

「傾聽對方」是相處關鍵 小「驚喜」就能帶來大感動！

▲ 最受熱議5大情侶貼心舉動 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

情侶間的日常相處當中，看似最簡單的「用心傾聽」卻是最受熱議的貼心舉動，不少人認為有時候安靜的陪伴傾聽，遠勝過各種高檔約會行程或禮物，更重要的是能夠成為對方需要安慰時可以停靠的港灣。如網友分享自己與伴侶間的相處模式是「互相都會很認真聽對方分享」、「彼此會聊，最沒有防備束縛的交流」，雙向的傾聽與理解對方，是良好關係養成不可缺少的一部分；網友也建議在伴侶低潮時「看他/她是需要陪伴還是建議」，觀察對方真正所需，並在另一半最脆弱的時候適時提供援助，是維持一段關係最根本的好方法。

而情侶交往時間一長，無可避免失去最一開始的激情，此時偶爾「安排驚喜」就像感情裡的調味劑，只需要小小的驚喜，其實便可帶給對方大大的感動。在驚喜的選擇上，網友說道「偶爾買個點心」、「出門在外看到好吃的，或是實用的，或是適合他/她的，花點小錢」相信對方在收到時便會很感動了，因為重點並不是在禮物本身，而是將對方記在心上的那份情意。

另外，在日常生活中「記住對方的小事」也被認為是非常暖心的一件事。記下的事可能是習慣、不經意提起的喜好、或是偶爾小小的抱怨，網友表示若自己不經意間說的話，卻發現另一半非常用心的記了下來，會有「被重視的感覺」，內心感到十分溫馨，其他網友也表示「記得小習慣很有心」，正因為這些小事可能不太重要，所以對方若願意花心思去記這些事情的話，更顯得他對於這段關係的看重。

情侶間維繫感情的方法有很多，偶爾的一些貼心舉動便能使感情更增溫。相信透過以上彙整的這些受到網友熱議的貼心舉動，大家可以認識到有哪些過往沒注意到的瑣事，發掘更多管道表達自己對另一半的關心，找出使愛情保鮮期更長的方法！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》