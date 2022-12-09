快訊

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

能接受「另一半不做家事」嗎？ 醫師願買豪宅豪車給女方力爭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名身為醫師的網友煩惱，到底該如何才能讓女友接受自己不做家事。示意圖／ingimage
一名身為醫師的網友煩惱，到底該如何才能讓女友接受自己不做家事。示意圖／ingimage

有關做家事，該自己整理或請人打掃，每個人見仁見智，有網友以「要怎樣讓女友接受我不做家事？」為題發文詢問，許多網友紛紛認為是價值觀不同，勸原PO多和女友溝通。

有網友在Dcard發文表示，自己是診所醫師，每天工時約6小時，稅後年收入總額約500萬，對於婚姻，他表示願意幫另一半買豪車、豪宅，登記對方名字也沒問題，薪水可以對半分、願意陪小孩玩，但就是不願意做家事。

他補充，自己從小就沒有做家事的習慣，也樂意花錢雇用家事人員，女友卻覺得自己太懶，她認為應該要兩人分工，不用花錢請人，因此詢問網友「大家覺得呢？」

許多人紛紛建議原PO與女友多溝通，「其實以你的能力來看真的不用做雜事，浪費時間，就和女友溝通看看吧，不然你付她錢做家事」、「我覺得是價值觀不同，你們可以討論各自的想法」、「重要的是選擇價值觀合得來的伴侶」、「從小生活環境不同，對於家事上也會有不同看法，多溝通」。

不過也有人認為，「家事這種東西雙方協調好就行了呀」、「你女友精神比你富足，寧願不想請人也想自己打掃」、「真的勸請人打掃，家事分工是吵架貢獻獎之一」、「請打掃阿姨或幫傭的錢你自己出，女友也沒什麼話好說的吧」、「有時候懶久了，還會讓對方覺得沒有魅力，跟錢沒有關係」。

Dcard 醫師 婚姻

延伸閱讀

林佳龍也想選黨主席？郭正亮曝賴清德投入補選「2關鍵原因」

他分享好市多3樣划算好物 意外發現餐包漲破百元：口感也變了

網預言2024總統大選賴清德贏面高 藍營派誰參戰才有勝算？

日本扭蛋機新招！驚見「地方媽媽咖哩食譜」全手寫超有溫度

相關新聞

【校園超連結】林佳樺／秘雕

青春痘子在我額上蠢蠢萌發時，好似宣告擁有了某些主權：能自行選購貼身衣物、可以和好友外宿出遊、能夠持父母同意書到郵局開戶並填寫個人資料……我在入學就讀的家庭資料「父親職業」欄填上「無」。平靜數周，某日，我爸在班導前揭發這樁謊言，他極度擔心家族史會被女兒記上汙點，因而公告：父女同校，請同事們多關照。

【味蕾的旅行】柏井壽／京都的水造就美味的豆腐

豆腐可說是京都代表性的名產，應該有不少人覺得到京都一定要吃豆腐。超市的豆腐櫃可以看到一整排名為「京豆腐」的豆腐，在京都製作的豆腐好像全都是「京豆腐」，不會過問原料的產地。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

【2022作家巡迴校園講座──慈大附中場】黃筱嵐／疫情時代的文學寫作——談小說技藝的接引、準備與串聯

主辦單位：台積電文教基金會、聯合報副刊、慈大附中

【書評‧小說】蕭鈞毅／慾望的單人舞

推薦書：托芙．迪特萊弗森（Tove Ditlevsen）／著，吳岫穎／譯「哥本哈根三部曲」：《童年》《青春》《毒藥》（潮...

【青春名人堂】洪芳怡／河邊春風寒

初次知道〈河邊春夢〉這首歌，我高二，從未唱過台語流行歌曲，更不知合唱老師是何方神聖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。