能接受「另一半不做家事」嗎？ 醫師願買豪宅豪車給女方力爭

有關做家事，該自己整理或請人打掃，每個人見仁見智，有網友以「要怎樣讓女友接受我不做家事？」為題發文詢問，許多網友紛紛認為是價值觀不同，勸原PO多和女友溝通。

有網友在Dcard上發文表示，自己是診所醫師，每天工時約6小時，稅後年收入總額約500萬，對於婚姻，他表示願意幫另一半買豪車、豪宅，登記對方名字也沒問題，薪水可以對半分、願意陪小孩玩，但就是不願意做家事。

他補充，自己從小就沒有做家事的習慣，也樂意花錢雇用家事人員，女友卻覺得自己太懶，她認為應該要兩人分工，不用花錢請人，因此詢問網友「大家覺得呢？」

許多人紛紛建議原PO與女友多溝通，「其實以你的能力來看真的不用做雜事，浪費時間，就和女友溝通看看吧，不然你付她錢做家事」、「我覺得是價值觀不同，你們可以討論各自的想法」、「重要的是選擇價值觀合得來的伴侶」、「從小生活環境不同，對於家事上也會有不同看法，多溝通」。

不過也有人認為，「家事這種東西雙方協調好就行了呀」、「你女友精神比你富足，寧願不想請人也想自己打掃」、「真的勸請人打掃，家事分工是吵架貢獻獎之一」、「請打掃阿姨或幫傭的錢你自己出，女友也沒什麼話好說的吧」、「有時候懶久了，還會讓對方覺得沒有魅力，跟錢沒有關係」。