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人妻不想回婆家過年 眾人全給一理由：非常好用

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO不想過年回婆家，於是上網求助網友有什麼好意見。 示意圖／ingimage
原PO不想過年回婆家，於是上網求助網友有什麼好意見。 示意圖／ingimage

農曆過年是華人最重視的節日，也是闔家團圓的日子，但對於不少已婚的女性來說，卻是一種夢靨。一名人妻在臉書發文提問，是否有什麼方法可以不用回婆家過年，沒想到多數人都建議可以用「確診」當作理由。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」貼文寫道，每一年過年時，大嫂都藉著上班的理由不回去，然後隔天就直接回娘家，但原PO自己是自營商，今年也不想回婆家過年，不過卻不能同樣用「要上班」為理由不回去，再加上住的地方離婆家只有半小時車程，更是無法避免，讓她無奈地想問「有什麼方法可以不用回婆家？」

鄉民們紛紛提供各種意見，「自營商更好，哪時要趕工自己說了算」、「就直接說不想回去就好啦，不然每年還要想理由多累」、「出遊啊，不然就是直接說不去啊」、「直接找旅行社訂行程」、「帶小孩回來坐坐，人生見一次就少一次，老人家也在盼望著兒子一家回來吃團圓飯」、「懷孕了，生完小孩，就說要帶孩子們，然後將無法配合」、「景氣不好，那天要營業多賺點」。

更多人都建議可以用「確診」作為理由，「就…確診是個好理由」、「確診，直接渡過一個愉快的新年」、「說妳雖然一條線，但是有確診的症狀，擔心傳染給他們」、「確診好用」、「身體不適，疑似確診」、「確診這個理由很棒」、「就說妳確診啊，他們會自動跟妳說『妳就不用回來啦』」。

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