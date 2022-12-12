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中年上司外遇職場嫩妹 帶回家晚餐向妻謊稱「只是下屬而已」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本中年男上司外遇剛畢業工作的女下屬。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一名日本中年男上司外遇剛畢業工作的女下屬。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

許多外遇的發生，往往都是在職場之內，因為工作上的一些因緣際會下，促成不倫感情的萌芽。近來日本媒體，就報導了類似的感情事件。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名菅寛之，已經結婚25年，有著兩位孩子的54歲男性，在日本東北某縣從事農業相關的工作。今年春天他的公司轉來一位26歲女性，該女剛從國立大學畢業，來到寛之的公司實習。

寛之見到那位女性，立刻被他嬌小可愛的外貌，以及認真負責、一人獨闖東北的堅毅精神所吸引。就在兩個月後，他在車上直接向對方告白，結果發現女方也很尊敬他。情投意合的兩人，就這麼十指緊扣，並且互相親吻。

寛之表示，自己因為欣賞對方的才幹，引此把他引薦給不少業內人士。雖然有些偏心，但確實讓女方察覺到心意，才會促成這段戀情能夠順利發展。隨著感情加溫，寛之的行為變得越來越大膽，甚至還讓對方請來家裡吃飯，向妻子介紹這是自己的「下屬」。如同走在鋼索一樣，維持這段不倫的關係。

職場 外遇

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