孩子生病發燒時 5成爸媽心中浮現「這個」字！家長同路人才懂

【文：武美齡】

年幼孩子抵抗力較低，每當生病、發燒總讓爸媽心力交瘁，急診掛號、陪伴整夜身心俱疲，BabyHome舉辦大調查「當孩子生病發燒時，爸媽心中浮現哪一個字？」5成爸媽都選只有家長同路人才懂得「這個」字。

身為爸媽，一定遇過以下的狀況，孩子半夜發燒哭不停，更別提突然在床上嘔吐，一團混亂中得幫孩子清理，還要清潔床鋪；急診掛號、陪伴整夜，疲勞不堪還是必須撐著。

BabyHome調查「當孩子生病發燒時，爸媽心中浮現哪一個字？」冠軍為近5成爸媽選擇的「憂」，將孩子的健康擺在第一位，憂心寶貝的病況，祈禱能快快看到孩子康復後的元氣笑臉。第二名則是「急」，23%爸媽著急著想知道孩子生了什麼病，急著想幫助解除病痛。

由於照顧病童須付出加倍的時間和用心，第三名為19%家長選擇「累」，有時餵藥就像上演世界大戰，還有家有雙寶的媽媽表示「根本被榨乾，好不容易孩子們都恢復健康，就換媽媽感冒了」、「一定是累，身心都累爆」、「加上鼻塞、濃痰、狂咳，根本煉獄…」。

「其次則有「煩」、「淚」、「暈」等字，在在傳達爸媽心聲，但無法避免的是，由於幼兒童免疫力尚未健全，很容易因為病菌感染而出現發燒症狀，因此家長必須多點耐心來照護孩子。

談到照顧生病孩子的心情，也有其他家長提出歪樓「代表字」，例如「當然非那個ㄍ開頭的字莫屬了」、「疼（心疼）」、「慘」「唉~只想嘆氣」、「量（一直量體溫）」、「累＋慘＋煩＝無限循環」、「吼~無奈大喊拉長音那種」、「睏，半夜照顧小孩，根本整晚不用睡了」、「喔，已經懶得反抗」。另有家長認為應該用三個字較能表達心聲，「又來了」、「怎麼又......」、「歐賣尬」。

遇到孩子發燒、咳嗽、拉肚子，到底是感冒？流感？腸胃炎？小兒科醫師重點解釋如下，讓爸媽們參考解「憂」。

● 感冒 = 上呼吸道感染 ➡ 造成咳嗽鼻涕喉嚨痛

● 腸胃炎 = 腸胃型感冒 ➡ 引發腹瀉腹痛嘔吐

● 嚴重感染 -流感//腺病毒 ➡ 發高燒 全身不舒服

而兒童常見發燒原因有哪些？家長免「急」，醫師分享腺病毒、流感、急性腸胃炎都是診間常遇到的狀況，提醒爸媽多加留意，同時也可參考「七大常見發燒處理迷思」「退燒藥使用 4 叮嚀」，幫助生病的孩子們快快康復。