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吃宵夜抓包姐姐和小王親密互餵 還硬拗「像閨密的gay」讓他傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友吃宵夜時，竟外目擊已有男友的姐姐和陌生男子互相親密餵食，姐姐還要求幫忙保密，讓他很無言。示意圖／ingimage
一位網友吃宵夜時，竟外目擊已有男友的姐姐和陌生男子互相親密餵食，姐姐還要求幫忙保密，讓他很無言。示意圖／ingimage

吃宵夜竟然撞見姐姐劈腿！一位網友和友人到夜市吃宵夜，竟當場看到姐姐和一名男子親密互相餵食，但那人並不是她的男友，後來姐姐發現被抓包，嚇到當場把他拉出店外，解釋那人是「同志」，兩人很要好就像閨密一樣，讓他大翻白眼。

一位住在板橋的網友在網路論壇《Zuvio》發文寫道，日前到住士林的朋友家一起做報告，弄到很晚有點累，就決定休息一下去夜市吃宵夜。吃到一半時，友人突然說「那不是你姐嗎？」，原PO下意識覺得朋友在開玩笑，姐姐怎麼可能沒事半夜從板橋跑到士林夜市吃豆漿。

結果，原PO仔細一看，朋友真的沒亂說，姐姐和一名男子很親密的在吃豆漿，還你一口我一口的互餵對方，但是那位男子並不是姐姐的男友，自己也從來沒見過，壓根沒想到吃宵夜竟然會目擊親姐劈腿現場。

原PO表示，後來姐姐發現他也在場時，直接嚇到叫出聲，趕緊把他拉出店外，「她一直說那男生是gay，她們很好就跟閨密一樣」，看他們兩人的互動，姐姐的說法根本無法讓人相信。

最後，姐姐只好從實招認，一直拜託別說出去，原PO雖然覺得姐姐的行為很過份，但他決定不會跟她的男友爆料，因為不想蹚這渾水，扯上感情的事有夠麻煩。故事曝光，有想看好戲的網友留言「我要看到血流成河」、好奇問「零用錢有變多嗎？」

出軌 外遇 兩性關係

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