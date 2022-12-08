台大畢業3年沒工作！姐怨讀「冷門科系」惹怒她 網搖頭：沒救了

大學畢業離開校園，意味著準備踏入職場工作，展開人生新一頁。然而，就有一名女網友PO文抱怨，姐姐台大畢業3年，卻不出去工作，整天在家耍廢、睡覺，還哀嘆自己就讀冷門科系，因此難找工作，讓原PO氣得直呼「我每天在讀書，卻看到她成天鬼混，真的還蠻看不下去的」。

該名女網友在《Dcard》發文表示，姐姐大學畢業已經3年了，明明是台大畢業卻不出去工作，整天在家耍廢、睡覺、玩手機平板，「她常常哀怨說她讀得是冷門科系，出去也很難找到工作，但說實話，她只是單純愛面子，不肯去做她認為低薪、工時長的工作罷了」。

原PO接著說，如果姐姐肯去咖啡廳打工，至少還可以學會做咖啡、飲料，但她總是在找藉口，怎麼說服也沒用，「我媽還要每個月給她2、3千的零用錢，供她買化妝品、飾品、包包等等」，讓原PO大嘆「我每天在讀書，卻看到她成天鬼混，真的還蠻看不下去的」。

貼文一出，網友紛紛回應「有沒有這麼冷門」、「主要就是妳父母的問題，容許妳姐不工作，然後她拉不下臉做其他的」、「沒有啃老族，只有狠不下心的父母」、「冷門科系不是問題，不想努力才是真實原因」、「其實有很多人都在做與系所無關的工作，但學校名稱還是有加持，所以只是她不想去而已」。

此外，還有網友建議，「都能考上台大並且畢業了，考個高普考應該不是難事」、「台大腦袋絕對沒問題，請她考公職吧，願意讀很快就上榜了，總比啃老好，假如考個兩年沒上，那就是有意為之，直接趕出去，沒救了」、「台大這名聲很好用的，真的要跨行熱門產業也是沒問題的」。