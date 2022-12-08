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追完《First Love初戀》遭7年女友狠甩 他淚曝真相網怒批：真會包裝

聯合新聞網／ 綜合報導
日劇《First Love初戀》熱播，勾起許多人青澀回憶。圖／Netflix提供
日劇《First Love初戀》熱播，勾起許多人青澀回憶。圖／Netflix提供

Netflix獨家日劇《First Love 初戀》熱播，不只掀起回憶殺熱潮，更讓許多人想起當年刻骨銘心的純純初戀，然而有網友表示，交往7年的女友竟在一起追完劇後，向他提出分手並回到初戀懷抱，真相曝光後也引起網友怒批「終於找到藉口了」。

原PO指出，他忽然被交往7年的女友告知「不用再幫她準備早餐」，因為她看完日劇《初戀》後決定重回前男友懷抱，想要和劇中男女主角一樣勇敢愛，讓他十分錯愕。

進一步追問得知，前男友是她高中交往3年的初戀，聲稱「為了保護她而去當警察」，前幾個月調回來後就開始私下約她吃飯、看夜景、看電影等等，女友哭著說前男友讓她的心重新開始跳動，兩人就像《初戀》男女主角一樣「命中注定要相愛」，儘管原PO是個很善良的好人，還是決定要分手。

真相曝光後原PO沉痛表示「不知道這7年付出是什麼」，也說不出祝福女友的話，因為對方也是他的初戀，網友也為原PO打抱不平，「什麼跟什麼她只是劈腿了終於找到藉口啦」、「這也包裝的太美了吧，就是精神出軌啊，什麼命中注定」、「她就是破別用浪漫包裝放蕩，噁心出軌就出軌還勇敢追愛」、「爛咖都會想把自己包裝成聖人之愛，連面對自己渣的勇敢都沒有」。

有人也安慰原PO，「記住，你沒有錯，請你把你自己的生活過好，你也值得更好人全心愛你，不要讓自己往下掉」、「恭喜原PO離開一個對感情不負責信的人」、「往好處想至少她有跟你坦白分手不是矇著等你發現」、「好好養傷，未來會更好，一切都會走過去」。

出軌 分手 警察

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