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婆婆偷「共用浴巾」竟害她性病纏身 媳婦嘆：婆婆曾說私處長東西

香港01／ 桃樂斯
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

性病不只會經性事傳染，共用私人物品也可能出事！臺灣有婦產科醫師分享一名年輕人妻不幸染性病的經歷，她怕見私密處長出奇怪的東西而求診，經詢問及詳細檢查後，確認染上俗稱「菜花」的性器疣。人妻本來懷疑是丈夫的問題，後來詳談後確認丈夫沒有出軌，卻驚揭原來是婆婆已經使用了別人毛巾的習慣，該名人妻不知自己的毛巾曾被婆婆「共用」，結果被傳染了性病。

萬芳醫院婦產科在其facebook專頁分享個案，指最近一名年輕女患者因私密處長了東西不舒服，求診后確認是染上「菜花」，那是由一種過濾性病毒（HPV）引起的性傳播疾病，或會增加女性患上子宮頸癌的機會。醫師稱若是因為性行為而受感染，陰道內應該也會有明顯的特徵，不過女患者陰道內乾淨，發作部位也全集中在外，加上後來詢問其丈夫，發現丈夫並沒有亂來，不是染病源頭。

該名女病患透露，其婆婆最近搬到與她一起住，「婆婆說過自己會陰處有長東西，她洗澡都習慣亂用別人的毛巾，她才搬來沒多久我就長菜花，是因為這樣被傳染的嗎」。醫師認為很大可能是這原因導致女患者被傳染，更提醒該人妻老人習慣難改，應先把自己的毛巾收好，避免再有共用的機會。

醫師隨後提醒，不管在哪裡共用毛巾都有風險，外出旅遊時亦不建議使用旅館毛巾深擦會陰處，如果毛巾沒有做好消毒或是已被污染，用者有可能因此而染上疾病。最後更強調就算是家人，個人清潔用品如牙刷、毛巾也應各自使用，這是基本的衛生觀念。

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文章授權轉載自《香港01》

婆婆 菜花 患者 婦產科

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