重逢十年前舊愛好心動 人妻對老公冷感猶豫該不該離婚

有時即使結束一段感情，但多年後與故人重逢，也難保不會再度擦出火花。而此時若又已經是有固定伴侶的狀態，恐怕又會讓事情變得更加複雜。近來日本媒體，就有這樣的一則感情糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名「竹本麻衣」的41歲女性，年輕時就是一位比較早熟的人，常常和同齡的男女找不到什麼話題聊，但卻喜歡和年紀較大的異性相處。因為這樣，她和一位大他八歲，已婚的職場上司發生了外遇關係。

雙方先是在一次出差中，開啟了這段不倫戀情。然而，雖然兩人情投意合，不過隨著上司被調派到國外部門，也讓他們必須分手。麻衣後來透過了婚友社，找到老公結婚生子。儘管老公個性認真，工作之餘也會幫忙顧小孩，但麻衣卻始終對前上司念念不忘。

某次在偶然的狀況下，麻衣為了找尋給老公的生日禮物時，意外又在街上遇到了前上司。雖然闊別十年不見，但前上司不只看起來沒老，反增添一層成熟的韻味。兩人找了一家咖啡店坐下來聊，一講就是三小時，前上司還談到他其實已經和老婆離婚，目前也沒有交往對象。

麻衣往後與前上司多次密會，每次相處的時候，麻衣都會感覺到他對前上司比較心動，而對現任的老公沒有感覺。但對於是否要跟老公走到離婚一途，又顯得猶豫不決，認為實在沒理由和老公分手。只能這樣一邊當個貌合神離的妻子，一邊和真正的心上人暗通款曲。