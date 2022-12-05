最戲劇性婆媳鬥法、最不實用寶寶用品 親子話題排行榜「20最」！寫實道出爸媽心聲

【文：武美齡】

成為爸媽後，各種育兒新鮮事、血淚史、趣味談交織生活中，華人最大親子社群平台BabyHome適逢創站20周年，精選站內「20最」話題，從超神預知懷孕初期症狀，到被爸媽們唾棄不實用的寶寶用品，以及留言超過4千則的國小特殊兒排擠事件，和最戲劇性、藏神主牌婆媳鬥法話題，在在寫實道出爸媽心聲，也讓疑難雜症問題得到解答、抒發家庭日常壓力。

最不實用地雷寶寶用品 傷荷包又傷心！

從懷孕起踏上「爸媽這條路」，新手爸媽們戰戰兢兢迎接育兒挑戰，2022年BabyHome寶貝家庭親子網適逢創站20周年，匯集百萬家長育兒教養、家庭經營經驗談，精選出站內「20最」話題，最逗趣、最戲劇性、回應最熱等，爸媽們寫實告白、發聲、提問，聲量驚人引起廣大網友熱議。

創下累計閱覽數最高的「懷孕初期奇怪感覺」話題中，網媽們提到常見的懷孕徵兆，腰酸、頭暈、胃漲氣等竟然都上榜，讓一般網友大開眼界、獲得經驗解答。「最不實用的地雷寶寶用品」話題中曝光多種雷品，BabyHome發動媽媽大調查，發現前三名為：濕紙巾加熱器、還不會走路前的寶寶鞋、尿布台，網媽們建議入手前停看聽，免得買了傷荷包又傷心！

最不實用地雷寶寶用品」話題曝光多種雷品，當心買了傷荷包又傷心！

當媽後幻聽、婆媳鬥法奇招，老母們的血淚心聲

最甜蜜又無奈的話題「當了爸媽後有什麼改變？」提到家長圈才懂的多種身不由己變化，BabyHome調查也發現冠軍是「挑選困難症，手機滿滿寶寶照，幾乎一樣也捨不得刪」，以及「我的包不是我的包，擺滿寶寶用品」「大省婆上身只想買寶寶用品」，還有「幻聽啊我！總聽到寶寶哭聲」，爸媽魂上身後有了這些改變，是過往從未想像過的奇妙境界。

最甜蜜又無奈的話題「當了爸媽後有什麼改變？」透露家長過往從未想像過的奇妙境界

當孩子長大進入校園，家長遇到的困擾也隨之變化，留言超過4千則的班級排擠事件「我女兒的班級上有一個過動兒，怎麼辦？求救」，版主敘述班上好動同學影響女兒受教權，並聯合其他家長建議該生轉班或轉校，加上疑似歧視該生家人從事資源回收業，引起BabyHome廣大家長群起認為作法太過自私，事件尾聲版主也發聲道歉，表示將學會包容特殊孩童。

最戲劇性婆媳鬥法話題「今天甩了我婆婆一巴掌後，現在沒地方去了」，則是一位住在婆家的媳婦不滿婆婆愛亂移家具，害自己總找不到物品，於是想了奇招「藏神主牌」回敬婆婆，爭執過程中婆媳上演互甩巴掌劇碼，經網友好言相勸「拿祖先牌位大不敬」、「房子是婆家的，你是寄人籬下」、「晚輩打長輩變成是你的錯了」，版主才決定和婆婆道歉，嘗試重新找到婆媳相處之道。

媽媽幫媽媽！交流討論減輕壓力

BabyHome長年秉持「育兒、持家、愛自己」、「媽媽幫媽媽」的精神，溫暖的社群平台陪伴著家庭生活的喜怒哀樂，讓媽媽們分享心情、發問解答、交流討論，適時減輕爸媽壓力。BabyHome今年邁向第20個年頭，除了精選20最話題讓爸媽們回味，更推出「寶寶個性剖析測驗」活動，參加就有機會領取澎湃育兒袋，燕麥保濕乳、美顏皂、品牌奶瓶、超萌安撫玩偶等通通送給你。BabyHome希望透過無國界的網路，提供女性在育兒、持家的百科資訊外，更將女性滿滿的溫暖能量傳遞至地球每一個角落。