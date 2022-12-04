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丈夫外遇還鬧離婚 網提「四招」建議人妻先自保

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友建議原PO應找專業律師處理離婚官司。示意圖/ingimage
有網友建議原PO應找專業律師處理離婚官司。示意圖/ingimage

婚姻的真諦在於對伴侶忠誠，有女網友發現老公外遇出軌，並向原PO提及要離婚，讓她生氣又難過，不過有好心網友建議「四大步驟」，可以先找律師諮詢離婚官司。

有女網友在Dcard發文表示，日前發現老公在遊戲中認識了一個女生，對話非常曖昧，兩人的關係維持了一個月左右，被原PO發現後竟然向她表示「喜歡那個女生，想離婚」。

原PO表示手上握有他們的對話截圖，老公line裡面已刪除和那女生的對話，但有共同的四人群組，還有遊戲大群，她無奈向網友喊「真的好想告訴大家他們做的所有事，不知道有什麼辦法可以解我的心頭之恨」。

有網友提出「四招」，建議原PO可以：1.先找專業離婚官司律師諮詢、2.按兵不動持續搜證、3.若是用法定財產制，先保住自己的財產不被納入剩餘財產分配範圍、4.等備好所有前置作業就提告及離婚。

也有人表示，基本上踰矩的對話加上「直球告白」，應該已經構成妨礙配偶權，因此可以試試看提告對方，至於是否能提告，再視情況撤案，許多人「光是看到傳票就腿軟了」。

其他人則回應，「把截圖傳給婆家看」、「鬧到他整個家族都知道他那麼蝦（瞎）」、「離婚後過得比他好，或者分居自己也找一個，大鬧別人只會覺得妳是瘋子」、「大鬧弄得不好，妳也會惹上官司」。

Dcard 離婚 外遇 出軌

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