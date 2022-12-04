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妻總端「黑暗料理」上桌！他問該不該買氣炸鍋解決 網笑：是不是惹她不開心？

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

﻿﻿image source：pexels

文／陳盈蓉

在萬物皆漲通膨壓力下，外食族成最大受害者，民眾為了節省餐費，加上健康意識抬頭，越來越多人開始選擇回家開伙，只是做菜並不容易，需要許多技巧與經驗累積，在《Dcard》上就有網友分享自己老婆的黑暗料理，被卡友笑說：「你是不是有惹老婆不開心？」引起熱議。

另一半總端出黑暗料理　他著急問該怎麼辦？

原PO提到他老婆很愛煮菜，一開始看到她勤奮去市場買菜、回家備菜，煮好飯等他回來，對以前單身的原PO來說這簡直是夢寐以求的事，想到就覺得很幸福，所以不管怎樣他都會說好吃，老婆也很開心。

只是原PO老婆偏偏廚藝不太好，有時候會過鹹過油，彷彿醬油鹽巴都不要錢似的，甚至還會煮到燒焦、蝦仁炒蛋吃到蛋殼等，尤其現在老婆幾乎天天煮，中午還會幫他準備便當去上班，讓他哭笑不得，表示是真的吃不下去了，想買一台氣炸鍋給老婆一鍵料理使用，如此一來既不用吃到黑暗料理，老婆也不需要這麼辛苦。

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卡友認買家電其次　應該先跟老婆好好溝通

其中不少卡友認為這件事不是買家電就能解決，應該要跟老婆好好溝通：「其實你覺得難吃可以直接講欸」、「你不講，她沒有得到真實反饋，那是要怎麼進步」、「有意見提出來才會改善喔！溝通不等於批評，你應該要了解對方的想法再好好互相調整」、「真心建議要好好告訴他哪裡要改進，不然氣炸鍋只是另一個地獄開端」。

另外，也有網友分享自身周圍黑暗料理經驗：「你是不是沒喝過綠豆排骨湯？」、「煮焦了我覺得還好，那種胡亂加調味料或是配菜亂加的才可怕、「我媽煮過挖沙比馬鈴薯泥」、「我婆婆她煮了快30年的飯，她是黑暗料理界的傅培梅，因爲公公從來都沒有跟她說她煮得不好」、「你是不是有惹老婆不開心，因為如果我老公惹我，我就會故意做很鹹」。

卡友認買家電其次　應該先跟老婆好好溝通

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廚房家電網友都在討論「氣炸鍋」、「電烤盤」、「洗碗機」

針對家電推薦部分，有網友認為除了氣炸鍋要慎選外，還有其他多功能家電可以考慮，或者請老婆去上烹飪課更實際：「我覺得你買水波爐比較好耶！」、「還是買多功能料理機，這看起來不僅僅是氣炸鍋能解決的問題」、「送她去上烹飪課可能比較有用、「我家是用飛利浦，就連朋友搬新家，入厝禮我也是送飛利浦哦！」、「我會建議你買德國小美給你老婆」、「有預算的話可以入手飛利浦，因為飛利浦炸出來的食物會比較揪西」、「可以直上飛利浦，那個減油真的滿有感」。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2021/12/02 - 2022/12/01）觀察分析「廚房家電」的探索概念，可以發現網友們針對該詞討論的話題包括：「氣炸鍋」、「電烤盤」、「洗碗機」等家電品項皆上榜，顯示這類廚房家電都是網友們熱搜的討論重點。

廚房家電網友都在討論「氣炸鍋」、「電烤盤」、「洗碗機」

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月02日至2022年12月01日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『廚房家電』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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