做工月入2萬坦言一輩子不婚！遭母親痛斥不孝 男嘆：有苦難言

隨著不婚主義逐漸被關注，同時子女與上一輩的矛盾也愈來愈多。1名港男日前在網上發文，指自己打散工月入約2萬元(約台幣8萬)，加上要償還學貸，難以存錢，故無意結婚，打算單身一輩子，但當他將不婚的想法告訴母親後，立即被怒斥不孝，讓他大嘆「總之有苦自己知」。

原PO在討論區發文，稱自己打散工，月入約2萬元(約台幣8萬)，「幾乎存不到錢，加上要還學貸，已經很慘，自己錢都不夠花，如果要結婚更累人」，因此一直無意找另一半完成人生大事。

不過，當樓主將不婚的想法告知母親後，便立即大罵他不孝，認為他沒有為父母設想，又指「又不是每個人結婚都就要花很多錢」。樓主聽後不知該如何反駁，只能心中慨嘆「總之有苦自己知啦」，母親不理解其感受。

貼文引來許多網友留言，不少人安慰原PO，認為結婚與否不需被父母的想法左右，「自己想結就結，不想結就不結啦」、「為結婚而結婚，債要還一世」、「不懂，你結不結婚和關不孝什麼事」；也有網友指出結婚的好處，「結婚後有子女熱熱鬧鬧，只要你幻想這個情節，你就會想結」。

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文章授權轉載自《香港01》