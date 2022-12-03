男友花錢不手軟常買禮物、請吃大餐 她看到相簿發現驚人秘密

情侶間另一半對自己好是相當幸福的事，不過近日一名網友分享，男友待她很好常買禮物、請吃大餐，不過交往不久後男友離職，有一大段日子沒有收入，休閒娛樂的開銷也沒有變得比較節省，她好奇男友「怎麼會有這麼多的錢？」直到某天她打開男友手機相簿，才意外發現驚人秘密。

網友在《Dcard》發文，透露男友個性溫柔、大方，常帶她出去玩，剛交往2個月後，男友因為和前公司發生爭執而主動請辭，想要休息一陣子，原Po心想男友應該有存一筆緊急備用金，不過最近她心中冒出不少疑問，「他很喜歡出去玩、吃大餐、跟朋友聚會、喝酒，這些休閒娛樂大比例多到我覺得誇張，也讓我納悶怎麼會有這麼多的錢？」

原Po和男友坦言自己還是學生，只有打工的生活費，暗示他不要花太多錢，男友卻沒明白她的意思，只說了「那以後妳的餐費都我出」。某日她拿起男友手機要傳照片，在相簿發現他朋友的信用卡照片，和一些對話截圖，「發現他把車子拿去增貸約莫200萬元…然後還到處跟朋友借錢」，這時她才恍然大悟，原來每次跟男友吃飯，對方都在滑手機，是在向朋友借錢。

原Po認為也許男友真的想要對她大方，「但這種方式我實在承擔不起啊」，而平時接受男友的禮物「原來都是負債來的，那我真的不想要啊…」，她還提到男友為了討她開心，會將她手機裡的購物車清空，自己去下單購買，「他這筆錢應該是貸款撥款下來的啊」，她不知如何是好「該怎麼不要拆穿他負債累累又要他開源節流的方式呢？不管我怎麼旁敲側擊他好像都不太懂」。

貼文一出立刻掀起網友討論，紛紛留言「他打腫臉充胖子，妳也進退兩難」、「直接講啊，不然未來他只會害到妳也害到他自己而已」、「你就老實說你想傳照片的時候不小心看到了直接開啟溝通」、「你要跳脫『他都是為了我』這個罪惡感的這個框架，去勇敢告訴他他錯了，但你不會嘲笑或責怪他，你願意陪他一起面對（如果你想的話）」。

也有人認為「無法溝通就放生吧，再這樣下去，經濟絕對是你們未來吵架的主因」、「好恐怖，分手比較好，思想怪怪的」、「如果你知道嚴重性，就也要知道該思考自己的人生要不要被這樣的人拖累了，不是說他的愛不值錢，而是你有沒有辦法負擔他出事、幫他解決」、「他無法改變的話，建議快逃喔可能他會有你不知道的個性，再多觀察」。