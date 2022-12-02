吃住全靠親人！她離婚無業帶兒子回娘家 「這態度」遭網砲轟

家家有本難念的經，有女網友發文抱怨表示，自己離婚帶兒子回娘家居住，卻因弟妹一句「母子倆吃她的、用她的、住她的，要我們客氣一點」而感到無奈，但許多網友反砲轟原PO「理所當然」的態度。

有網友在爆料公社APP的匿名公社發文表示，昨天弟妹突然換了WiFi密碼讓兒子沒辦法打電動，兒子當時跟同學在「打排位」，可能氣不過就上前理論，結果弟妹對兒子說「我們母子倆吃她的、用她的、住她的，要我們客氣一點」。

原PO聽聞後很難過，無奈嘆「要不是離婚又沒了工作，需要帶孩子回來娘家住看她臉色嗎？」、「錢是我弟賺的，房子是我爸的，她只是家庭主婦我吃她什麼了？」

她更心寒表示，連她父親也在女兒落魄時落井下石，告知她要巴結一點，然後快點找工作，令她不禁直呼「這還叫父親嗎？社會對孤兒寡母很看不起，沒想到連親人也是一樣」。

但這篇討拍文非但未得到網友安慰，甚至引來許多網友砲轟，「妳的遭遇令人同情，但把一切當作理所當然，那就是妳的問題了」、「重要錢是你弟賺的、房子是你爸的，本來就要巴結一點，怎樣講的一副理所當然樣」、「不是要先教好自己的兒子該有的禮貌嗎？轉換立場想，如果今天妳小姑回來住免錢的，還不懂得禮貌尊重，妳會作何感想？」、「各自為家收留妳是念在親情！如果是別人才懶得收留妳！」