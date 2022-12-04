他婚後不上班想當「家庭主夫」 家事做太差與老婆鬧到離婚

結了婚住在同個屋簷下後，如何分配經濟負擔與家事，也是夫妻之間必須協調的問題，若是處理不慎，恐成為失和的關鍵。近來日本媒體，就報導了一則相關的感情糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名「彩子」的37歲女性，當初透過朋友的介紹，與一位比他大三歲的男性交往。雙方在約會幾次之後發生關係，之後彩子發現懷孕，於是兩人決定奉子成婚。

結婚之後的彩子雖然懷孕，但仍暫時保持著工作狀態。沒想到在一週過後，新丈夫才告訴彩子，他早在婚前就已經向公司提出辭呈了。面對彩子的質疑，男子居然反駁「為什麼男生就一定要出去賺錢」，並且自告奮勇要做家事、照顧小孩，還希望彩子每個月要給他幾萬塊花用。

面對這項提議，彩子一開始不太能接受。不過出身於農家的丈夫，靠著老家送來的米，以及附近販售的便宜蔬菜，確實在只花一點錢的狀況下，就能負擔夫妻倆每日的三餐所需，料理也都有顧及美味和孕婦所需的營養。

然而，丈夫在其他家事方面卻做得非常糟糕，儘管彩子自認不擅長家事，同時也喜歡在職場工作的感覺，但仍無法和丈夫好好磨和，最終仍因為在家務方面時常吵架的關係，最終走上了離婚一途。