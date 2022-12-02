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我的野蠻女友？男生踩著高跟鞋相片瘋傳 網友激讚：好MAN 可以嫁了

香港01／ 撰文：朱利安
1對情侶在捷運站月台候車，男方腳下踩着1雙白色高跟鞋，而女方則穿上黑色皮鞋，男友的舉動獲大批網民稱讚。（facebook圖片）
1對情侶在捷運站月台候車，男方腳下踩着1雙白色高跟鞋，而女方則穿上黑色皮鞋，男友的舉動獲大批網民稱讚。（facebook圖片）

沒有比較沒有傷害，別人的男友總是更溫柔體貼？香港社交平台近日瘋傳1張照片，看到1對情侶在月台候車，雙方看似沒有交流，但仔細往男方腳下一看，卻踩著1雙白色高跟鞋，而女方則穿上黑色皮鞋，網民都猜測男方擔心女友等到腳痛了，脫下自己舒適的皮鞋讓對方穿上。事實上照片是在台灣拍攝，同樣引起當地網民熱議。

網民在facebook群組「路上觀察學院」上傳照片，相中看到1對情侶在月台候車，男女雙方各有各忙，也看似沒有互動，但一眾網民往下一看，卻發現這對情侶交換了鞋，女方穿上與其白色連身裙格格不入的黑色皮鞋，而身穿西裝的男方卻踩着1對白色高跟鞋，令樓主猜想「女友腳會痛，浪漫一下？」。

不少網民看過照片後直呼「世紀暖男」、「好MAN」，紛紛建議女方要好好留住身邊的好男人，留言稱「可以嫁了，這個男生可以依靠」、「這種男人找不到了」；不過也有網民開玩笑指，「感覺是被女友處罰」、「高跟鞋一定是雜牌的，真正貴的鞋子，會請男生用拎的！」、「我怎麼覺得女生一副被搶了高跟鞋去穿的樣子」。但也有網民表示，若發生在自己身上，寧願光著腳也毋須穿上高跟鞋，質疑實情是否男方被女友懲罰。

另外有網民則表示自己在其他車站月台碰見這對情侶，指出女方曾提著高跟鞋並光腳走路，「昨天在頂溪站有看到這兩個人，但那時候是女生光腳、手拿著高跟鞋，男生換回皮鞋」。

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文章授權轉載自《香港01》

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