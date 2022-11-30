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媳上班月薪60k被婆家施壓離職 強迫顧家還稱「為妳好」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友替同事抱不平，同事婆家姑姑要求她辭掉6萬月薪的工作，要她在家照顧婆家。示意圖／ingimage
一位網友替同事抱不平，同事婆家姑姑要求她辭掉6萬月薪的工作，要她在家照顧婆家。示意圖／ingimage

過去要求女子在家相夫教子，但現今社會已強調男女平權，尊重女性的工作權。然而，有位網友表示，女同事明明月薪6萬，卻被婆家姑姑逼著「辭職」，讓網友全看傻眼。

一名網友在「爆料公社發文表示，女同事婚前的工作還算不錯，月薪約6萬元，週休二日，工作時間正常，晚上5時30分下班，只是有時候遇加班，但不超過晚上8點。

沒想到同事婚後住婆家，被大姑以工作地點離婆家太遠，要花費車程約40分鐘，將來無法顧好大家庭為由，「強迫她辭職」，還強調「以同事的能力，未來可以找到更優的工作」。

大姑天天對同事施壓，表面上說是為了她好，可在以後有小孩時，給孩子全方面的照顧。原PO指出，「同事覺得這樣被剝奪工作權，而且姑姑還聯合同事老公，兩人一起要求同事辭職」，文末她求助「我同事非常為難，這種狀況要怎麼辦？」

對此，網友們一面倒批評婆家，「什麼年代了，我到底看到了什麼」、「所以婆家在妳同事婚前是怎麼活下來的？有了媳婦婆家就自動變廢物嗎？」、「大姑管太多了吧，我覺得直接了當的說明白比較好。而且未來的事情都還沒發生，怎麼知道孩子會照顧不好，又怎麼能知道還能找到更好的工作？不如好好把握現在，不要辭職」。

媳婦 爆料公社

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