媽給「超狂車馬費」盼孩回家 網見金額羨慕： 乾兒子哪排隊？

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聯合新聞網／ 綜合報導
為了讓孩子回家，原PO的媽媽祭出超狂獎勵辦法。 示意圖／ingimage
為了讓孩子回家，原PO的媽媽祭出超狂獎勵辦法。 示意圖／ingimage

隨著子女年紀逐漸增長，可能因為求學或是工作，導致回家的機會變少。昨（29）日一名男網友在網路上發文，表示因為妹妹不常回家，媽媽想了一套獎勵辦法，而貼文曝光後也掀起討論，有人在貼文底下直呼「不是你們家的人也可以回去嗎？」

昨日一名男網友在Dcard上以「妹妹不回家，媽媽放大招了」為題發文，媽媽在群組內說為了促進家庭和睦，2022年12月1日開始實施以下獎勵辦法：當月回家兩次，補助車馬費8000元、當月回家四次以上，除車馬費還額外獎勵16800元、帶男女朋友回家吃飯，獎勵3000元。

原PO看見訊息後，回傳了一個驚訝的貼圖，媽媽還補充「回家就有半月薪，誰不回來？」原PO接著在群組內標註小妹，並問她「妳下週要回來嗎？我載妳」。在貼文的最後，原PO還開玩笑表示，估計之後每週都能看到妹妹了。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「請問乾兒子是在這裡排隊嗎？」、「不是你們家的人也可以回去嗎？」、「家庭成員有缺女朋友或乾女兒嗎？想報名」、「假扮一日女友的打工是在這裡排隊嗎？」、「有缺孫子嗎？我願意降一輩」、「哥，我是你失散多年的妹妹呀」、「寵物也可以嗎？汪汪」。

也有網友提到，「我覺得有點難過耶…是真的很想要你們回去才這樣說的吧？」、「心酸跟搞笑的成分都有，感覺媽媽真的很想念小孩」、「說實話我覺得這個方法有點…令人鼻酸，不回來可能是沒有心吧，拿錢能收買到心嗎？」、「看了只想笑，一家人的感情要靠錢維持，往後等著爭財產吧」。

Dcard 親子

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