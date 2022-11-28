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性愛冷知識！有沒有「口愛」牙醫看一眼就知 揭嘴一大隱藏跡象

香港01／ 撰文：亦然 YIRAN
外國論壇《Reddit》上一名女網民在看牙醫時，半信半疑地現場訪問醫師「顎部瘀斑」的知識是否屬實，然而牙醫卻不假思索地直接證實情況是真的。(Reddit/u/purple-circle)
外國論壇《Reddit》上一名女網民在看牙醫時，半信半疑地現場訪問醫師「顎部瘀斑」的知識是否屬實，然而牙醫卻不假思索地直接證實情況是真的。(Reddit/u/purple-circle)

男歡女愛魚水之歡實屬平常，而口愛也是讓感情升溫的其中一種方法！但原來在牙科診所檢查口腔時，隨時會透露自己的性愛小秘密，醫生更可一眼就看得出患者最近有沒有曾經「口交」！

外國牙醫「Dentite」常在TikTok上分享牙科及口腔護理知識，而在最近他在影片中提到「牙醫其實能夠分辨患者近期是否進行口交」，立即引起大量網民的關注，影片在瘋傳後，也得到了其他牙醫師的認證，確定了知識的真實性。

@dentite

Reply to @dentite #greenscreen Part 2 ✅ As Promised 🧠🍭🍭🍭🍭🍭🦷#dentist#lollipop#🧠#teeth#dental#dentite#braces

♬ Rasputin (Single Version) - Boney M.

他指出有一種跡象名為顎部瘀斑（Palatal petechiae），也就是在口部軟顎後方出現的瘀斑，簡單來說只要過度做出吸吮動作後便會容易出現，因此口交容易令口腔內部的軟組織出現瘀青，加上瘀青更有一種「特殊模式」，所以牙醫一眼便能看出。

他更解釋道「如果是偶爾有吸吮1、2『棒棒糖』的習慣，那麼顎部瘀斑不會出現，但如果吸吮得太過頻繁，顎部瘀斑就會容易出現」。

在影片瘋傳後，外國論壇《Reddit》上一名女網民在看牙醫時，半信半疑地現場訪問醫師「顎部瘀斑」的知識是否屬實，然而牙醫卻不假思索地直接證實情況是真的。表示如果在短期內有激烈的口交行為，就會在口腔中留下瘀青，笑稱「通常情人節過後，我們會更頻繁地發現患者有這種顎部瘀斑」。

這個冷知識吸引了不少網民留言，「看牙醫前要先禁慾一陣子不然好尷尬」、「這是醫師問我週末有沒有跟男友碰面原因嗎？」，也有網民笑稱「太短應該沒這個問題吧」、「如果男生出現瘀青，醫生要小心了...」。

延伸閱讀：

牙醫荒｜免通宵排隊新安排好過冇 議員倡設牙科車 推牙科醫療券

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文章授權轉載自《香港01》

性愛 牙醫 TikTok

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