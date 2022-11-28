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女兒疏遠為父好傷心！他祭「LINE群互動」月給6百 1句話卻惹老婆大人不開心

聯合新聞網／ 綜合報導
兒女長大進入青春期後總不愛與父母互動，圖中人物與新聞事件無關。示意圖／報系資料照
兒女長大進入青春期後總不愛與父母互動，圖中人物與新聞事件無關。示意圖／報系資料照

兒女長大後總會減少與父母的互動，但一位爸爸見狀卻相當擔心，於是在家庭LINE群組使出絕招「多互動就給零用錢」，但最後卻標註「媽媽沒有」，讓許多網友歪樓笑回「之後就不是錢可以解決的事了」。

原PO在臉書社團爆廢公社公開版發文，表示2個女兒分別是國二、高二的年紀了，都不用LINE了，一下說手機壞了、一下說LINE壞了，有心事都只找媽，於是原PO作為爸爸要想辦法讓女兒們回來互動。

他貼出自己在家庭群組發出的訊息，他告訴家人，「如果今天起開始在群組內有互動，每月10日可領200元，甚至明年2月10日起可以增加為600元，生日加發2000元。

不過，這段公告文末卻註明「以上福利，媽媽沒有」，引來原PO老婆不滿「我為何沒有？」原PO才趕緊安慰老婆「妳另外『秀秀』（台語發音，安慰的意思）」。

一位爸爸為了讓女兒們多與他互動，於是祭出「LINE群組互動領零用錢」的奇招。圖擷取自爆廢公社公開版
一位爸爸為了讓女兒們多與他互動，於是祭出「LINE群組互動領零用錢」的奇招。圖擷取自爆廢公社公開版

「誘人條件」曝光後引來許多網友笑回，「請問有開放互動名額嗎？」、「我職業互動組的」、「爸媽～我話很多，請讓我進群組」、「還缺女兒嗎？我可以照三餐互動關心」。

更有網友歪樓提醒原PO「別惹老婆大人不開心！」，「然後換媽媽退群不互動，這可能不是200元跟2000元能解決的事了」、「不出意外的話，馬上要出意外了」。

爆廢公社 LINE 親子

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