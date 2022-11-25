他苦練腳力爬山想與暗戀對象巧遇 網勸相遇又如何：別破壞美感

暗戀是一件既朦朧又有點美好的事情，總讓人心動不已，卻又患得患失，也有人說得不到的總是特別的美好。日前有一名網友在臉書社團分享他暗戀對象的故事，引發網友們的熱烈討論。

日前一名網友在臉書社團「肉腳登山隊」上發文表示，他暗戀一位女生6年，她結婚了新郎卻不是自己，女生結婚那天他去爬了玉山，決定從此忘記她。後來發現這個女生也在這個登山社團裡，「經過了天書算法、及紫微斗數、微積分、三角涵數和99乘法表算出她今天會來油羅山，所以我在家後山苦練腳力，風雨無阻的自主訓練，為的就是能夠與她在山上巧遇」。

文章一曝光，立刻掀起山友們暴動，紛紛留言「很感人，我哭了」、「遇到了嗎？」、「敲碗敲碗…續集」、「如果下集一直沒有，是否要通報協尋」、「她有離婚了嗎？不然山上巧遇後又能怎樣」、「我願化身石橋，受五百年風吹，五百年日曬，五百年雨打，但求這少女從橋上走過」、「人家都結婚了，就該好好放下了，上天會為你預備更合適的另一半，感情的事是無法強求的，勉強的愛情都不會有完美的結局」。

有位網友分享自身類似經驗說道，在20幾年前，他也曾經暗戀一位同事，後來各自嫁娶。20幾年過去，幾乎快遺忘這段戀情，不過日前突然夢見她，腦中思緒就充滿著她的一顰一笑，於是利用臉書搜尋到她，終於讓他這個「毆吉桑」見到了那位「阿嬤」，但歲月不饒人，相見不如不見，有點後悔去搜尋，應該把青春洋溢時的她，永遠留在心中就好。有網友中肯表示「由此可見愛情與親情的差異了」。

有山友則歪樓開玩笑地回應原PO說「我已經離婚很久了，我在高雄十三坑等你兩天了；男主角這麼認真，他的夢想完全被我破滅了」、「以後每個女山友都肯定全妝上山了，路上停下來不是為了喝水補充食物，是為了補口紅、再刷一下睫毛」、「文都po出來了，最近應該沒有女生敢爬油羅山了」。

貼文引發熱議，其中有網友表示「我怎麼覺得留言比貼文精彩」、「真的，非常誇張的，不停的留言，我在FB第一次遇到」、「這個發言人(原PO)太厲害了，引起大家各個角度的討論」。