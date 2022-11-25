男醫兩度劈腿護理師被抓包 離婚後才認清小三意外目的

每當外遇出軌的事情曝光，往往都會掀起極大的紛爭。而要是外遇的行為一犯再犯，風波更可能越演越烈。近來日本媒體，就報導了類似的感情事件。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名堀川孝司的52歲醫師，過去曾在已婚的狀況下，愛上了院內的女看護士香織。香織有著豐腴的身材，讓堀川首次見到她就一見鍾情。雖然香織也是兩個孩子的媽媽了，但仍讓堀川不顧一切展開追求。

兩人就這樣，成為醫院裡頭人盡皆知的一對出軌男女。外遇消息走漏之後，怒氣沖沖的堀川妻子直接殺到醫院來，要質問堀川是怎麼一回事。由於堀川對妻子還有戀棧，因此在答應他「和香織在不同醫院值勤」及「不再與香織見面」兩個條件下，勉強維持住了婚姻關係。

但因為外遇的關係，香織也和原本的丈夫離婚。堀川因此對她感到心懷愧疚，先是暗中金援香織，作為事件的慰問金。後來又繼續回到出軌的關係。這次的外遇期間長達十年之久，但最終堀川的妻子還是發現老公並未遵守諾言，結果在堀川必須賠償妻子數百萬財產，以及房子歸她等等的不利條件下離婚。

然而，失去家庭和住處的堀川，本來想投靠香織。但後來卻發現香織其實也無意接納他個人，只是想得到堀川的金錢而已，因此在最後一次收取慰問金後，就不再和堀川有所往來。一場外遇弄到自己失去一切，堀川也只能怪給自己管不住下半身，弄到全盤皆輸的後果。