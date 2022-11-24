人妻發現房間被動過！裝監視器驚見公婆 網逆風反嗆：那不是你家

結婚後有些家庭會有婆媳問題，常常因習慣與觀念不同而有爭執。一名人妻抱怨，假日時會回婆家，但常發現房間衣物被動過、在家門口時看到房間燈是開的，於是決定裝監視器一探究竟，沒想到卻看到公婆進房調整兒子枕頭和娃娃，令她相當傻眼。

一名網友在Dcard「心情版」抱怨，每個假日她都會回婆家，但有次在家門口就看到房間燈是亮的，過一下馬上又關燈，很明顯就是有人進房間，房間衣物擺放位置也被動過，她實在忍無可忍，想知道到底是誰常常進他們房間，於是打算裝一台監視器在房間，「不裝真的什麼都不知道，傻傻過日子就算了，裝了什麼都要裝不知道」，她出門後在路上開監視器一看，馬上看到公婆就在她房間彷彿在參觀似的，「真的是前腳一走，人家後腳馬上進去」。

公婆進房後一直調整原po兒子的枕頭和娃娃擺放的位置，「真的很有事」，恰巧聽到婆婆跟公公說，「你不知道你媳婦的衣服都我在洗的吼！我都還幫他們洗好摺好拿進來放！」，原po一看不禁抱怨，曾有想要衣服自己洗，但是丈夫認為他們衣服不多且婆婆洗衣服會分類顏色及工作服，一般人很難幫她洗，「為什麼她會想說她兒子平常都住我娘家，她兒子的衣服不也是別人幫他洗的？別人幫他折的？會去也才洗兩次的衣服我不知道這樣是多過份？」。

最後，原po也表示，「可怕的是，還會跟你有說有笑，好像跟妳很好的面具下，真的好可怕」。

網友紛紛表示，「你裝一台寵物監視器，可以說話的那種，他們進去你就說話嚇死他們」、「如果這麼不高興的話，那就把房門鎖起來。如果不敢大聲說，這也是我們的房子，然後鎖門的話，你就度量大一點，這種小事就別在意了吧」、「長輩都這樣，而且老公覺得沒關係的事，通常都很有關係」、「不給婆婆洗衣服+1，就是怕發生這樣的狀況…我婆婆還問說，怎麼不把髒衣服留在家裡洗，我才不要給她嘴的理由，行李再大包都要帶走，只留必要的盥洗用品而已」。

不過，多數網友認為，「其實不住在那邊就不用再一直覺得那是妳的房間了，充其量那就是你老公的房間，她媽媽要進去那是他們的事情，妳把自己的東西都帶走就好，假日回去就當住飯店帶行李，髒衣服就帶走」、「平常不住那裡，所以平常也是婆婆幫你們打掃房間的啊，不進去是要怎麼打掃？心眼這麼小你還是不要回去好了」、「欸..我是覺得那只是家常話，有點敏感了啦」、「可是在婆家裝監視器有點過份，那畢竟是婆婆的家不是你的，我衣服也是絕對帶走不讓公婆洗到的」、「還好吧，你自己的東西簡單放那裡就好了啊，畢竟那是你公公婆婆的家」。

有網友則分享，結婚時和丈夫的共識，公婆家留給他們的新房，對他們來說就是客房，他們不干涉裝潢、擺飾與任何物品，房間也只放盥洗與保養的備品與以及丈夫的衣物，回婆家住她會把穿過的衣服打包帶回家再洗，離開時房間也會打掃乾淨，「畢竟沒有同住，再怎樣那就是公婆家，他們有房間的使用權，願意提供我們暫住我們也很感謝，如果是這種心態的話，就比較不會不舒服了」。