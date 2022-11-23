驚覺爸包養嫩妹！每次匯款五位數起跳 他崩潰：我零用錢才五千

心裡好不平衡！一名網友表示，父母從前感情就不好，目前處於分居狀態，但在法律上仍是夫妻，某天他幫爸爸轉移手機資料時，意外發現爸爸正在包養年輕女子，且頻頻轉帳給對方，每次金額至少五位數起跳，讓他崩潰喊「我的零用錢一個月才5千耶」。

該名網友在校園論壇Zuvio分享，父母本來感情就不好，目前處於分居狀態，但尚未簽字離婚，他從國中時就和爸爸同住，最近爸爸換手機，請他幫忙轉移資料時，他順便把line的聊天紀錄也備份，沒想到卻發現爸爸正和一名與他年紀看似相仿的女子聊天，點進去看對話，發覺根本就像情侶一樣，不僅會互相關心生活，女方還會傳衣服、包包、飾品照，說下次約會要穿給原po爸爸看。

此外，雙方還常有匯款紀錄，且一次金額都至少五位數起跳，讓他感嘆「我的零用錢甚至才一個月5000塊耶」。原po表示，「看到這邊我就大概能確定我爸在包養這個女生了，他身邊一直都沒有什麼對象，也許這樣能填補他內心的空虛」，不過一想到父母仍是法律名義上的夫妻，又覺得這樣不太對，因此他相當苦惱，是否要將此事告訴媽媽。

文章曝光，網友們紛紛表示，「對自己的小孩都沒有那麼好，你肯定心裡很不平衡」、「搞不好這就是他們兩個的默契和共識，可能你媽也喜歡別的男人，只是因為某些因素考量」、「會不會其實你媽媽也知道這件事，感覺可以先試探口風」、「男人其實很專情，不管幾歲，都喜歡18歲」。