大S再婚汪小菲能重訂贍養費？律師：再婚當然是人生可預期

藝人大S與前夫汪小菲兩人離婚後的衝突再演，雙方各自在兩岸間隔空互嗆，針對張蘭主張當初是大S保證不再婚，汪小菲的律師才會刪去原有的再婚贍養費限制條件。律師呂秋遠昨(22)日在臉書PO文解答，「再婚當然是人生可以預期的狀況」，語勸汪小菲若在婚姻中不遵守承諾，至少離婚後「當個信守協議的好人吧」！

呂秋遠在臉書發表對大 S與汪小菲的離婚爭議中學到的事。他解釋，一般離婚生效的流程裡，分為協議離婚和判決離婚。調解離婚只要雙方有共識就能一次確定；不然的話，就得判決離婚。

他表示，因為一旦走上判決離婚一途，最多可以上訴到三審，時間也會拉長到兩到三年才能得出結果。之後判決書還會公開在司法院的判決查詢系統內，「以後輸入名字，都可以看到雙方離婚的精彩狀況，家暴外遇通通都可以一覽無遺」，讓許多人都會偏好調解離婚。

在執行上，調解筆錄和私下在戶政登記時的協議也有所不同，若是法院做成的調解筆錄，「可直接聲請強制執行，只要對方有財產，法院會幫你扣好扣滿」；但私下在戶政登記的協議，就不能直接請法院強制執行，而是「要到法院提告，以雙方的離婚協議作為請求權基礎，要求法院判決如協議書約定的內容」。

就離婚協議的部份是否能反悔這個層面的討論，呂秋遠也給出答案，認為若是雙方在調解筆錄上簽了名，就不能上訴、不能反悔、也不能打折。他也呼籲民眾「不要小看司法的力量」，「不然就是一輩子都不要有錢放在自己身上，也不要有資產、不要有工作收入，只要對方想扣，法院都會遵照調解筆錄內容做強制執行」。

至於汪小菲說的，因為大S再婚，是當時簽筆錄時「無法預料到的狀況」，所以要重訂新的金額部份，呂秋遠則說，就像是失業、公司倒閉、外遇一樣，「再婚當然是人生可以預期的狀況」，所謂的「情事變更原則」很難被法院採納，所以「不要老想著要法院幫你改變之前說好的承諾，例如小孩扶養費」。

呂秋遠並向汪小菲喊話：「婚姻中都不遵守承諾了，至少離婚以後，留點自己的誠信，當個信守協議的好人吧」！他也認為「離婚離得好，人生沒煩惱」，但婚姻從來就不是「結婚結得好，人生就躺好」，「結婚怎麼可能就躺好，結婚是很辛苦的，認真經營的美滿婚姻，比日本壓縮機還要稀少，好嗎？」