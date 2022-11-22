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醫師娘喊「結婚一年不快樂」想離婚 網見1細節犀利批：是妳沒眼光

聯合新聞網／ 綜合報導
一名醫師娘上網發文，表示自己結婚一年並不快樂，決定要離婚。示意圖／ingimage
一名醫師娘上網發文，表示自己結婚一年並不快樂，決定要離婚。示意圖／ingimage

醫師娘是傳統思維下多數人稱羨的身分，但當事人不一定樂在其中。有女網友在網路上發文，表示先生是醫生，但結婚一年自己並不快樂，決定要離婚，並寫下平時夫妻相處的細節，直指「醫師幾乎都是大男人」。文章一出，卻引來許多網友批評，並點出原PO自己有問題。

一名女網友在Dcard發文，表示先生是醫學中心的住院醫師，自己也是醫療人員，能理解醫療人員的工作型態，父母也滿意這段關係，兩人因此結婚。

原PO接著提到，先生因為同時忙工作和論文，自己則因擔任長照護理師，要輪三班，兩人逐漸各忙各的。平時大小事物都是原PO在做，先生從來不幫忙，總是說上班很累，有次爭吵時甚至脫口而出「這些家務不是妳們女生該做的嗎？」，讓原PO感嘆「眼前這個人怎麼會變成這副德行」。

原PO回想過去，表示交往期間先生訊息總是一兩天才回，「當時早該察覺他的敷衍，也早該選擇離開」。並說自己應該聽身邊的人「醫師幾乎都是大男人」等勸告，以及「醫師賺的錢也沒有比部分工程師來得多」、「工程師能夠因應家庭狀況請特休，醫師根本就不行」等過來人的建議。

原PO因此直言，「不要再說當醫師娘有多好了」，並建議若另一半或伴侶是醫師，應深思熟慮，「確定眼前的對象是不是會家務共同分擔、不會讓妳單打獨鬥、不會對妳敷衍、對妳真誠不會有所欺騙、不會私下約砲、更不會是大男人主義」。原PO最終寫下自己已決心離婚，「我不想當一個大男孩的保母」、「我對你的愛早就已經消耗完了，趁早結束這段不健康的關係吧！」

文章一出後，卻引來眾多網友直指根本與醫師該職業無關，「真的不要開地圖炮，我哥也是醫生，看他每次回老家也是常跟女友講電話，假日也會帶女友出去玩，是人的問題不要推給職業」、「我姐姐也是醫生娘幾年了…姐夫有空了就和姐夫到處旅遊，不是鼓吹醫生娘多好的意思哦，只是想說現實中肯定是有醫生能這樣愛護老婆的而且還不少，妳與其怨醫生娘的身分不如怨自己沒眼光吧」。

也有網友認為交往時的互動就有問題，「交往時隔這麼久才回覆妳訊息，居然還可以結婚」、「真的愛妳的人才不會隔兩三天才回一次妳的訊息」、「交往期間就總是一兩天才回，這樣還走的下去也是很厲害」、「是妳婚前沒看清楚這個男人，自己都說交往時就知道他敷衍、兩天才回訊息，少牽拖所有當醫生的男人都一樣」。

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