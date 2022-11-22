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肚皮沒動靜驚見「婆婆下藥」 人妻攤牌反遭轟：不喝就滾出去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文抱怨婆婆不但數落自己無法懷孕，甚至還在中藥裡下符咒，不願喝下的原PO最後更被婆婆趕出家門。示意圖／ingimage
一名網友發文抱怨婆婆不但數落自己無法懷孕，甚至還在中藥裡下符咒，不願喝下的原PO最後更被婆婆趕出家門。示意圖／ingimage

婆媳相處之道眉角多，若談到生兒育女，恐怕雙方在價值觀上會有許多問題需要解決。一名女網友發文吐苦水，她提到婚後2年多肚皮仍無動靜，想不到某日瞥見同住的婆婆在湯藥裡「燒符咒」，甚至被婆婆強迫喝「下符湯藥」，百般不願的原PO最後被婆婆趕出家門，向老公討拍竟被冷回「妳又搞什麼」，原PO心灰意冷之下只能封鎖老公躲回娘家。

一名人妻在Dcard發文抱怨婚姻生活，她提到婚後2年多肚皮一直沒動靜，觀念傳統的婆婆非但質疑是原PO問題才生不了，還在鄰居面前數落「我媳婦最沒用一個蛋都孵不出來，娶一個回來浪費米的」。即使向老公抱怨，反被要求和婆婆道歉，「這沒什麼，唸妳兩句就生氣，爸媽以後要把房子給我們，現在妳就不能忍耐點嗎？」

正當婆媳關係處於冰點時，原PO表示某天婆婆突然態度大變，不僅吩咐不用做家事，還親自燉煮中藥要她好好備孕，想不到婆婆竟要求夫妻兩人在半夜1點行房，後來更親自到房門前「查勤」，原PO無奈表示「還要假裝2~3分鐘給外面的婆婆聽，一直到聽到她離開」。

某日原PO提早下班回家，見到廚房冒火光以為失火，上前查看卻發現是婆婆在燒符咒，還把符咒灰燼倒在燉補的中藥，原PO傻眼「我還想說人生沒吃過這麼苦的藥…原來我是在吃我婆婆下的藥」。晚餐時婆婆笑嘻嘻端著湯藥要求喝下，原PO趁著老公出差向婆婆攤牌「燒符咒下藥」一事，想不到其他家人全都默不吭聲，原本笑嘻嘻的婆婆則惱羞變臉，怒嗆原PO不喝湯藥就滾出去。

遭受極盡羞辱的原PO此時不吭一聲，選擇回房收拾行李走人，她離家後和老公表示和婆婆吵架只能回娘家，想不到枕邊人不但沒挺自己，還說「妳又搞什麼？上次不是跟妳說過不要跟我媽吵，要講幾次？」原PO無奈之下選擇封鎖老公，她大嘆「已經不知道怎麼跟他溝通」，面對娘家的爸媽也不知如何是好。

人妻抱怨內容曝光後網友紛紛回應，「妳這種幫傭+生育工具型態，真的看了覺得很替妳難過」、「嫁這種媽寶老公，趁還沒有小孩快離吧」、「這老公就是個豬隊友，也不會維護妳、婆婆又是個神經有問題的人，怎麼看都是老天爺要妳趕快離婚的訊息啊」、「嚇死人，是活在古代農村嗎」、「老天爺故意不要讓妳生小孩在這個家庭被糟蹋一輩子」。

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