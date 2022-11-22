他亂點鴛鴦想讓朋友當「表弟」網譏：兄弟好用推薦

獨樂樂不如眾樂樂，但他竟然熱心到連「砲友」都想和自己的好兄弟分享。一名網友稱自己的砲友是高學歷正妹，但因為某些原因無法與她交往，所以想介紹砲友給兄弟認識，並回應「覺得好才推薦的」。原PO理直氣壯的態度，讓網友傻眼留言「兄弟嚴選」、「婊哥婊弟一家親」。

一名網友在Dcard感情版以「想把砲友介紹給好兄弟當女朋友」為標題發文，表示與自己交歡多次的砲友不僅學歷高、皮膚白，性方面也很契合，但自己因為某些因素，無法與她交往，所以決定讓她和好朋友、好兄弟認識認識，並問其他網友「大家覺得這樣合適不合適」？

貼文一發引起熱烈討論，不少網友不解「聚會一起帶上大家認識當然沒什麼不好，但帶有目的性的撮合很白痴，要確定女生也有想要欸」、「美其名為兄弟好，實則是想滿足自己的虛榮心」、「因為某些因素不能在一起，直猜原PO有女友還不跟砲友斷」、「真的…想介紹就介紹，特地說要給兄弟當女朋友，把女生當物品送喔，有問過女生意願嗎」。

原PO回應留言，表示「覺得好才推薦的，應該說是好心」，並更新貼文，聲明砲友是高學歷正妹，介紹給朋友後就會斬斷肉體上的關係，更說「會保護女生隱私，對外當然是講女生是我的好朋友而已，不會跟別人說她是我前砲友」。

原PO理直氣壯的態度，也讓網友無奈回覆「好用才推薦，只能說你是很好的團主」、「真正的好兄弟都會先幫你試用女友，這就是兄弟嚴選！」、「就不怕女生跟你兄弟在一起後，比較之下，結果發現你太細太短技術不夠好？不要害自己變笑話欸」、「在這發文問不如直接問你兄弟要不要認識你砲友」、「婊哥婊弟一家親」。