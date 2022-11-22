男批花大錢住月子中心「只為了享受」 眾人酸：適合單身到老

許多孕婦產後會選擇到月子中心靜養，不過一位男網友對此十分不解，他指出月子中心花費昂貴，女生們應該只是為了享受飯店般的服務才堅持要住，貼文曝光後立馬招致罵聲，更有網友勸他若能做到4點再來質疑。

近日一位男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，現在的月子中心那麼貴，一天動輒幾千塊甚至上萬元，為何那麼多女孩子堅持一定要住，「是不是想要偷偷享受住飯店的感覺？」這番話一出，引來近4千人次討論。

網友們紛紛批評，「辛苦10個月生不如死，享受一個月怎麼了嗎？」、「我看這是在刷存在感？招人罵應該比較容易」、「也是有女生捨不得住寧可自己做月子的也有呀～能享受誰不想」、「其實都是爸爸在享受，白天上班晚上打呼，媽媽半夜都在擠奶」、「你就很適合單身一輩子到老」。

也有網友分享住月子中心的好處，「讓父母不用疲於奔命的忙，讓老婆安靜的坐月子，讓小孩有專業的護士照顧，大家各取所需啦！」、「因為不是每個人家裡都有人有空照顧」、「重點不是設備，而是有護理師照護小孩可以好好休息」、「身為男人你做的到，那女生就不必到月子中心：1.你家人閉嘴，永遠別在產婦前念東念西；2.依照身體狀況備月子餐送到房間（月子餐不止三餐吃飯）；3.嬰兒有人24小時帶；4.家裡有隔音設備」。