家族聚餐驚見男友也在場！ 一問才知兩人是6等親且禁止結婚

「灑狗血」連續劇情節在日常生活中真實上演！一名女網友近日在論壇Dcard發文表示，她在一場家族聚會中發現自己竟然是男友的表姊，這讓她相當震驚，網友也點出，兩人是6等親，在法律上是不能結婚的。

原po發文表示，先前媽媽要她陪外公參加家族聚餐，她也事前和男友提及此事，到了當天，男友突然說道，他和媽媽、外婆也在同一家餐廳，當時原po並未多想，只覺得到了餐廳怎麼沒見到男友的人影。

後來她走進預訂的包廂，卻聽到有人在喊自己的名字，原po覺得疑惑：「我都沒認識的親戚怎麼有人喊我？」轉頭赫然發現是男友的媽媽，不妙的預感閃過，心想兩人該不會是親戚。經過一番確認，發現男友的爸爸和原po的媽媽是表哥、表妹關係，也就是說，原po其實是男友的表姊。

她當下傻眼，自己的高中同學兼交往將近兩年的男友竟然是自己的親戚，難以想像這樣離譜的事情發生在自己身上。幸好長輩們得知兩人是情侶後並無太大反應，只覺得年輕人自己喜歡就好了，而且他們才二十出頭歲，也尚未論及婚嫁，所以雖然震驚，但也不至於令人崩潰。

原po也解釋，他們親戚間平時就不常往來，媽媽家族中的長輩她只認識外公，所以才會不知道自己與男友的親戚關係。網友也幫忙算出兩人屬6等親，而據我國民法規定，6等親以內皆不可登記結婚。

貼文一出，不少網友留言表示「世界真的很小」，並分享自己遇過的類似經驗，也奉勸原po千萬不要和男友生小孩，因為近親生下來的後代很可能發生患有遺傳疾病、畸形等問題。