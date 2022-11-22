認國中舊愛才是「真命天女」 癡情男拋棄十年婚姻求愛卻被拒於門外

俗話說「舊愛還是最美」，然而如果在已經結交新歡的情況下，卻還是一直對舊愛念念不忘，恐怕容易出現感情上的糾紛。近來日本媒體，就報導了一則類似的案例。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名山田唯一的44歲男性，原先和妻子已經結婚了十年，雖然沒有小孩子，但夫妻間的相處十分融洽。然而山田的內心，其實還一直惦記著當初國中時曾交往過的某位女同學。即便當時還只是學生，戀情很快就告吹了，但山田卻一直念念不忘，認為對方是他人生中的「真命天女」。

五年前，山田曾一度遇到對方。當時因為女方剛離婚，需要一個人獨自扶養兩位小孩，於是尋求山田的援助。山田立刻答應下來，而且也有告知老婆幫忙的事情。只是女方最後不願意打擾山田的婚姻，因此在某次道別過後，就沒再聯絡山田。

但就在不久前，山田因為在堤防摔倒的關係住院治療。此時女方也因為小孩受傷送醫，兩人於是在走廊上碰巧遇見。這又讓山田內心更加堅定認為「果然對方是命定之人」。且他又聽說對方為了小孩子的學費，每天從早工作到晚，因此心生想要幫助對方，和她在一起的念頭。

妻子知道這件事後，痛罵山田「你根本沒考慮過我的感受。你只先考慮自己，再來考慮她而已」。然而在山田的決心之下，兩人也只得開始討論離婚的事情。由於並非出於感情決裂而離婚，因此山田也希望能盡可能補償妻子。

不過，雖然山田熱切期盼能和「真命天女」在一起，但其實多次想要到對方家中拜訪，都被對方拒於門外。他對女方甚至到現在，都還處在柏拉圖式的戀愛裡頭，一次親密肉體關係都沒發生過。未來感情是否能夠如願實現，恐怕還有待考驗。