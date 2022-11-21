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見男同事包裡掉出這樣「日用品」 她暈船直呼：沒男友也想追他！

香港01／ 鮑斯曼
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

不少男性都會抗拒為另一半買女性用品，願意為女友隨身帶備衞生棉的絕對是「稀有物種」！近日就有女網友發帖分享，指與公司一名男同事同乘電梯，對方不小心從包包「掉了一塊衛生棉」。當時場面非常尷尬，但對方解釋指是因為女朋友經期不定時，所以「習慣了會幫他隨身帶幾塊」，令不少網友大讚這名男同事溫柔體貼。而一眾男性也議論紛紛，有人認為「日用品為什麼要尷尬」，也有人批評「男人過份遷就和討好女性！」。

該網友於討論區上以「男同事包包裡掉了這樣東西出來」為題發文，指有天上班時遇到一個不太熟悉的男同事，對方打開包包時不小心「掉了一塊衛生棉」。當時場面尷尬，原PO表情十分驚訝，該男同事見狀即連忙解釋，指因為女朋友經期不定時，「所以習慣了會幫他隨身帶幾塊（衞生棉）」。

原PO一聽便對男同事大為改觀，表示「身邊男人們很抗拒這些女性衛生用品，包括我爸和男朋友」、「不是因為要付錢而不願意，而是他們覺得被人看見會很尷尬」，而這名男同事竟然會為女朋友隨身帶備衛生巾，「雖然平時覺得這個男同事很嚴肅又不說話，但是沒想到原來他有這麼暖的一面。樓主更似乎有些許「暈船」，「如果我不是有男朋友了，我也有點想追他」。

不少網友都有同感，「好男友」、「這個男朋友不錯」、「足夠體貼」、「別人的男朋友永遠都是那麼好」。

一眾男性也對此議論紛紛，有人認為「日用品為什麼要尷尬」、「我也經常幫家人買」、「替女朋友買衛生棉，很正常啊！」、「我也曾經幫人買過，人都不舒服了還有什麼問題」、「如果我有女朋友都會幫他帶」。但也有男性表示，「男人過份遷就和討好女性，就會喪失剛強男子氣概！」。

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文章授權轉載自《香港01》

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