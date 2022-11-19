女邀請親友參加婚禮「沒人填單」她崩潰：朋友結婚我都有去

結婚是人生大事，會想邀請親朋好友一起分享喜悅，在結婚前，也會事前詢問是否參加婚宴，好先確認人數與桌數。最近有一名女網友分享，她和男友最近決定結婚，於是在臉書上發了「填寫意願調查表」，不過卻很多朋友只有按讚、說恭喜，都沒有填表格要參加，讓她走心嘆「是我人緣不好嗎？」，引起網友熱議。

一名女網友在論壇Dcard指出，最近男友剛提完親，兩人決定結婚宴客，距離婚期還有半年左右，因為要確定人數和桌數，於是在臉書發了「填寫意願調查表」，但是原po發現，那些朋友的婚禮她都有參加，可是她們都只有按讚、說恭喜，都沒有填表格要參加，「那心情好複雜，覺得自己人緣不好」。

原po也走心問，「我該一個一個去問嗎？會不會很尷尬？還是因為距離婚禮有段時間？她們在想要不要參加嗎？」，她也想問大家通常妳有參加朋友婚禮，正常狀況下是不是也要去參加她的婚禮，是主動還是等著朋友詢問要不要參加？

貼文一出後，不少網友也給予建議，「就算有發表單，如果不是單獨發給我我不會主動去填，除非是真的很好很好的朋友之外，我也不知道對方到底有沒有想讓我們去啊，妳可以稍微跟對方說一下，妳們要辦婚禮了，請對方填個表單這樣」、「真的要主動邀請來的意願比較大，但原po還是要有些心理建設，不是所有人都覺得妳來我的我就得去妳的」、「個人覺得半年太早發了，根本不知道半年後工作安排很難填單」。