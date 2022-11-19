聽新聞
test
0:00 / 0:00

女邀請親友參加婚禮「沒人填單」她崩潰：朋友結婚我都有去

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友傷心發了婚禮意願調查表，卻都沒有半個人填單。 圖／ingimage
女網友傷心發了婚禮意願調查表，卻都沒有半個人填單。 圖／ingimage

結婚是人生大事，會想邀請親朋好友一起分享喜悅，在結婚前，也會事前詢問是否參加婚宴，好先確認人數與桌數。最近有一名女網友分享，她和男友最近決定結婚，於是在臉書上發了「填寫意願調查表」，不過卻很多朋友只有按讚、說恭喜，都沒有填表格要參加，讓她走心嘆「是我人緣不好嗎？」，引起網友熱議。

一名女網友在論壇Dcard指出，最近男友剛提完親，兩人決定結婚宴客，距離婚期還有半年左右，因為要確定人數和桌數，於是在臉書發了「填寫意願調查表」，但是原po發現，那些朋友的婚禮她都有參加，可是她們都只有按讚、說恭喜，都沒有填表格要參加，「那心情好複雜，覺得自己人緣不好」。

原po也走心問，「我該一個一個去問嗎？會不會很尷尬？還是因為距離婚禮有段時間？她們在想要不要參加嗎？」，她也想問大家通常妳有參加朋友婚禮，正常狀況下是不是也要去參加她的婚禮，是主動還是等著朋友詢問要不要參加？

貼文一出後，不少網友也給予建議，「就算有發表單，如果不是單獨發給我我不會主動去填，除非是真的很好很好的朋友之外，我也不知道對方到底有沒有想讓我們去啊，妳可以稍微跟對方說一下，妳們要辦婚禮了，請對方填個表單這樣」、「真的要主動邀請來的意願比較大，但原po還是要有些心理建設，不是所有人都覺得妳來我的我就得去妳的」、「個人覺得半年太早發了，根本不知道半年後工作安排很難填單」。

婚禮

延伸閱讀

雙11前夕老公約看夜景「以為要壞壞」⋯起床後劇情大逆轉 網：都是套路

女大生瞞著家人登記結婚 網一面倒看衰：扮家家酒？

登記結婚會刻意花錢買漂亮婚約書嗎？ 兩派過來人意見分歧了

婚前訂做旗袍送婆婆 新婚第二天見這一幕讓她傻眼

相關新聞

【父母心情】蔡紋萍／校隊第一天的眼淚

學校公告羽球校隊的甄選訊息，先生鼓勵讀小一的女兒去嘗試，除了運動健身，也期望過程中能培養她的耐力與挫折容忍度。女兒對於甄...

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

【生活趣聞】青禾／你不知道嗎？

帶小孫子出門，下樓時遇見樓下鄰居，我提醒小孫子向鄰居爺爺問好，並介紹這就是樓下很會吹薩克斯風的爺爺。

【奶奶絮語】劉雲英／抱抱奶奶

在「抱抱奶奶」之前，兩歲的小多蜜一直都是說「奶奶抱抱」。自她從「爬蟲類」進化到會跑會跳，帶她出門像女王微服私訪體察民情，...

女大生「大四懷孕」糾結要念完還是休學？ 網勸：別把路切斷

求學期間懷孕該怎麼辦？一名女大生上個月發現懷孕了，擔心之後會影響學業，煩惱該不該休學，引起網友討論...

女邀請親友參加婚禮「沒人填單」她崩潰：朋友結婚我都有去

結婚是人生大事，會想邀請親朋好友一起分享喜悅，在結婚前，也會事前詢問是否參加婚宴，好先確認人數與桌數。最近有一名女網友分享，她和男友最近決定結婚，於是在臉書上發了「填寫意願調查表」，不過卻很多朋友只有按讚、說恭喜，都沒有填表格要參加，讓她走心嘆「是我人緣不好嗎？」，引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。