登記結婚會刻意花錢買漂亮婚約書嗎？ 兩派過來人意見分歧了

結婚是不少人的人生大事，除了宴客和拍攝婚紗照，有些人還會去客製結婚書約。昨（17）日一名女網友在網路上發文，好奇詢問大家「是否會去買漂亮的婚約書？」而貼文曝光後也掀起討論，兩派過來人各自分享自己的經驗。

昨日一名女網友在Dcard上以「登記結婚會去買漂亮的婚約書嗎？」為題發文，她透露網路上一張厚磅影印的婚約書最便宜要100元左右，其中運費還要另外計算，如果再加上婚約夾，總共大約300元。對此，原PO相當猶豫，不斷思考究竟有沒有必要購買。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我有客製，連婚約夾都是一套的，寵物也畫進去，登記也帶寵物去見證，事先還蓋了牠的腳印在上面」、「我有買！而且堅持一定要買，以後要當家裡擺飾」、「我跟老公有買，放在書房賞心悅目」、「我覺得很有紀念意義，就算不會拿出來看，也是一個重要的回憶」。

也有網友持不同想法，「我有買，登記完回家超後悔，不知道買這個要幹嘛」、「個人覺得這個最浪費錢，而且我搬家的時候還順便丟了」、「上網隨便印吧，我覺得這個比婚紗照還浪費錢」、「沒有必要，不要浪費錢」、「一張紙而已，沒打算收藏」、「從來沒拿出來過，其實可以不用花這個錢」。