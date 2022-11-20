該不該給孝親費？網揭「這件事」比給錢更重要！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「孝親費」相關話題，帶您了解網友的正反意見有哪些。

通貨膨脹、物價不斷攀升之下，薪水除了要拿來維持自己生活以外，有些人還要按月給予父母「孝親費」，有人認為給予孝親費是為了報答父母的養育之恩，然而另一派卻認為光是自己生活就已經很困難，況且如果還有小孩要養，孝親費會增加經濟負擔。

報答父母的方式很多種！給不給孝親費看個人能力與爸媽經濟狀況

▲ 需不需要給「孝親費」 兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月以來針對「孝親費」的討論，由於父母辛苦拉拔我們長大，很多網友認為應該要給予父母孝親費，因為「回報父母是人之本道」，而且「有能力奉養父母是自己的福報」，即便家裡不缺錢，還是有人每個月給家裡錢，表示「只是覺得爸媽很辛苦，想要回報」，也有人附和「我父母還在職場，另有房租收入，基本上也不需要給孝親費，但我覺得是我個人的心意」。此外，孝親費還可以「補貼家用，或是當給父母租房間和日用消費品」，而父母收到兒女的孝親費也不光只是拿來自用，還會「幫忙孩子買保險或是做存款規劃」，有留言就分享「小孩每個月給了一筆孝親費全數放銀行，無動過，這是幫他們存款」，也有的父母會存起來當結婚基金。

不過身處在萬物皆漲唯獨薪水不漲的時代，光是要養自己或下一代就已經不容易，如果還要再拿一部分薪水支付孝親費，恐怕有困難，因此另一派人認為不需給孝親費，認為「這個年頭不回頭啃老就已經萬幸」，加上不少人指出養兒防老觀念過時，「兒孫有餘力孝親須處於自願，而不是拿養育之恩來情緒勒索」，而且「陪伴有時候比給錢更來得重要」。

況且每個人孝順的方式不同，即便給不出孝親費，有的人也會以不同方式表達心意，例如「時不時帶媽媽去餐廳，帶她出國旅遊（儘量負擔全額旅費），或是買東西時會多幫她準備一份」，或是「在父母生病時負擔父母醫藥費，幫父母買保險」等等。而如果父母本身經濟狀況良好，但自己薪水並不高，有的人也認為不需要提供孝親費，直言「這點錢對他們來說沒必要，我卻會很痛苦，何必打腫臉充胖子」。

到底要不要給孝親費，網友也提議需衡量自己的經濟狀況以及與家人關係再決定，畢竟除了金錢外，能表達心意的方式還有很多！