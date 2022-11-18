母在IG留言「寶貝不准偷交男友！」 她崩潰：曖昧對象也點讚

年輕人偏好使用Instagram，其中不少人的使用原因就是躲避長輩追蹤，一名網友抱怨，她的媽媽竟在她的貼文下留言「我的寶貝仙女交男朋友了？不准偷偷交男朋友喔！」她的同學、老師、曖昧對象都對留言點讚，讓她尷尬的無地自容。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「我媽摧毀了我的人生」，她在Instagram發佈一篇貼文，內文為「約來跟林口好久不見的老友相聚，還是一如往常能聊好幾個小時」，想不到她的媽媽竟在她的貼文下留言「我的漂亮名模寶貝仙女，交男朋友了？妳不准偷偷交男朋友喔！」且她的同學、老師、曖昧對象都對留言點讚

該網友崩潰表示，之前曾經發過一篇貼文有關與朋友去唱歌慶生的內容，媽媽卻直接在留言區留言叫她回家洗衣服，她抱怨「請問我明天該怎麼面對同學老師？我該不該把我媽給封鎖？」

其他網友紛紛留言「這就是我不讓我媽追蹤的原因」、「就跟剛出社會好不容易存錢買車在臉書發文，然後我姐在下面留言『弟聽老媽說你車貸要繳好幾年喔？』」、「害我想到有一次我哥發文說罰單申訴成功去吃飯，然後我爸直接在下面留言說另一張罰單我幫你繳了」。

還有網友留言「之前臉書換頭貼，長輩有加我臉書好友，他直接在下面回『好醜，換一張』」、「你可以開限制還是什麼功能的，這樣你媽媽留言就只有你看的到」、「我自己有讓父母追，年紀大一點後就會覺得這樣的互動還好，其實一點都不丟臉，反而很溫馨可愛」。