快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母在IG留言「寶貝不准偷交男友！」 她崩潰：曖昧對象也點讚

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨媽媽在自己的IG留言，讓她非常尷尬。母女示意圖。圖／取自Ingimage
網友抱怨媽媽在自己的IG留言，讓她非常尷尬。母女示意圖。圖／取自Ingimage

年輕人偏好使用Instagram，其中不少人的使用原因就是躲避長輩追蹤，一名網友抱怨，她的媽媽竟在她的貼文下留言「我的寶貝仙女交男朋友了？不准偷偷交男朋友喔！」她的同學、老師、曖昧對象都對留言點讚，讓她尷尬的無地自容。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「我媽摧毀了我的人生」，她在Instagram發佈一篇貼文，內文為「約來跟林口好久不見的老友相聚，還是一如往常能聊好幾個小時」，想不到她的媽媽竟在她的貼文下留言「我的漂亮名模寶貝仙女，交男朋友了？妳不准偷偷交男朋友喔！」且她的同學、老師、曖昧對象都對留言點讚

該網友崩潰表示，之前曾經發過一篇貼文有關與朋友去唱歌慶生的內容，媽媽卻直接在留言區留言叫她回家洗衣服，她抱怨「請問我明天該怎麼面對同學老師？我該不該把我媽給封鎖？」

其他網友紛紛留言「這就是我不讓我媽追蹤的原因」、「就跟剛出社會好不容易存錢買車在臉書發文，然後我姐在下面留言『弟聽老媽說你車貸要繳好幾年喔？』」、「害我想到有一次我哥發文說罰單申訴成功去吃飯，然後我爸直接在下面留言說另一張罰單我幫你繳了」。

還有網友留言「之前臉書換頭貼，長輩有加我臉書好友，他直接在下面回『好醜，換一張』」、「你可以開限制還是什麼功能的，這樣你媽媽留言就只有你看的到」、「我自己有讓父母追，年紀大一點後就會覺得這樣的互動還好，其實一點都不丟臉，反而很溫馨可愛」。

Instagram Dcard

延伸閱讀

枕頭丟洗衣機洗變「一鍋飯」 眾人笑翻：這是幾人份？

房子鄰近鐵道、醫院一定難脫手？ 網曝這1點有優勢：很加分

74歲男再婚娶55歲妻 她重病半身不遂卻狠心拋棄要離婚

12星座情緒低落時怎麼辦 火系躺平沒用、這三星座能靠追劇紓壓

相關新聞

母在IG留言「寶貝不准偷交男友！」 她崩潰：曖昧對象也點讚

年輕人偏好使用Instagram，其中不少人的使用原因就是躲避長輩追蹤，一名網友抱怨，她的媽媽竟在她的貼文下留言「我的寶貝仙女交男朋友了？不准偷偷交男朋友喔！」她的同學、老師、曖昧對象都對留言點讚，讓她尷尬的無地自容。

姑姑確診竟擅自進門！家中還有3月大女嬰 她怒飆髒話反被罵

新冠肺炎肆虐，確診者須遵守指揮中心的防疫規定，隔離期間不得外出與人接觸，否則觸法可依法處罰。有網友抱怨，她的姑姑不顧家中有三個月大的嬰兒，確診期間竟擅自進入家中，還找一堆藉口開脫，讓她氣到大罵髒話，想不到她的爸爸還反過來指責她「家教失敗」。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

金玉涼言

富人，常想如何養生；窮人，常想如何翻身。

【為母心情】吉兒／幸福路

「走在幸福的道路上──」我牽著你的小手，大幅擺動，開心地哼著小調。「媽咪，這條路叫篤行路，不是幸福路。」你抬起頭，認真地...

【編劇媽媽的療癒之路】編劇媽媽／忍住那些可是

這天早晨，宸宸像是被仙女教母施了魔法一般，鬧鐘還沒響，就自己起床換好制服，準備好她和弟弟的早餐，見我和弟弟還沒醒，就自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。