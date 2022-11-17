快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女大生瞞著家人登記結婚 網一面倒看衰：扮家家酒？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為結婚示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為結婚示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

婚姻是人生大事，不論是什麼年紀的人想和另一半步入禮堂，都得經過慎重的考慮。近日一名女網友在論壇Dcard滿心歡喜分享，自己雖然還是大學生，但現在就想與男友共組家庭，且由於擔心家人不同意，她便瞞著父母到戶政機關登記。貼文一出，網友一面倒不看好：「自以為有一腔孤勇真愛無敵，等著看好戲」。

該名網友發文表示，她總是犯花痴想像自己未來和男友步入禮堂的畫面，兩人也約定好，如果真的交往5年，就要一起共組家庭。她提到，男友和原生家庭的關係不太好，因此當男友告知要結婚時，家人並沒有太大反應。

原po則寫道，她當然希望在有家人祝福的情況下登記結婚，但是自己還在讀大學，明白父母絕對不會給予祝福，所以選擇瞞著家人結婚。到了戶政機關等待叫號時，原po和男友訴說起兩人未來的擔憂、可能遭遇到的問題等，深怕男友猶豫了，不過男友的一席話令她覺得十分暖心。

他說：「婚姻不是買賣，也不是一句我愛你就可以度過一輩子，這個我非常清楚，但是我遇見了，真的情不自禁想要把自己所有的故事與你分享，也想要跟你度過未來生活中的所有酸甜苦辣。未來會遇到什麼事情我不知道，但是我可以很堅定地跟你說，我選擇了你，你若不離我定不棄。」原po聽了大為感動，果斷完成結婚登記手續，歡喜地迎來兩人的新婚生活。

結婚固然是件喜事，不過看在多數網友眼裡，還是學生的原po匆忙結婚的決定顯然過於魯莽：「自以為有一腔孤勇真愛無敵，等著看好戲」、「如果還是學生，你們經濟獨立了嗎」、「我以為你在玩家家酒，要確定欸」、「留言居然都沒有人祝福，那我就放心了」。

此外，瞞著父母登記結婚這個做法也備受質疑：「我覺得跟家人講是禮貌欸」、「你媽真可憐，自己女兒結婚都不知道」、「男生如果真的尊重她應該是先跟女方父母報備再登記」，也有人打臉表示，戶政事務所此時此刻已經寄信通知戶長女兒結婚了，所以原po的爸媽也差不多發現了。

Dcard 結婚 大學生

延伸閱讀

好市多買桔梗花發現小驚喜 網傻眼了：差點以為是生菜包蝦鬆

全台最無聊？美食景點都NG「3縣市」上榜 網激辯：真的不行

只加3元升級薯條飲料！店員曝「麥當勞最省點法」網讚：省錢超人

詐騙案頻傳！行員問「1句」惹民眾面色鐵青 網笑瘋：很盡責

相關新聞

女大生瞞著家人登記結婚 網一面倒看衰：扮家家酒？

婚姻是人生大事，不論是什麼年紀的人想和另一半步入禮堂，都得經過慎重的考慮。近日一名女網友在論壇Dcard滿心歡喜分享，自己雖然還是大學生，但現在就想與男友共組家庭，且由於擔心家人不同意，她便瞞著父母到戶政機關登記。貼文一出，網友一面倒不看好：「自以為有一腔孤勇真愛無敵，等著看好戲」。

女友變心想分手！心碎男提「1卑微請求」 網一看傻眼：很變態

情侶交往若彼此已不相愛，就別強求還要在一起。一名網友表示，女友變心愛上別人，於是果斷和他提分手，但原po仍然還愛著女友，並希望女友留在家的內衣褲是否可以留給他，「還想聞她的味道」，此文一出，不少網友痛批，「很變態」。

與學長獨處一室氣氛正好 對方一播歌單她卻瞬間冷掉

男女交往要注重許多細節，近日一位女網友表示，她和曖昧對象相約在對方家看電影，本來滿心期待，也打算當晚直接留宿，沒想到期間對方播起音樂，讓她一聽瞬間大喊「無法接受」。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

【家人關係】曾素珍／好媳婦

兒子娶了媳婦後，我們的生活更有儀式感。外子生日前幾天，媳婦就用LINE問他生日要吃什麼大餐，外子驚喜地回覆：「終於有人記...

【生活點滴】韋明／家事斷捨離

普魯斯特的生活是愜意的，窩在掛著藍綢窗簾的公寓，白天睡覺，晚上寫作，如果想喝咖啡，以貴族式的優雅儀態輕輕拉鈴，管家就會送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。