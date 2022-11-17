女大生瞞著家人登記結婚 網一面倒看衰：扮家家酒？

婚姻是人生大事，不論是什麼年紀的人想和另一半步入禮堂，都得經過慎重的考慮。近日一名女網友在論壇Dcard滿心歡喜分享，自己雖然還是大學生，但現在就想與男友共組家庭，且由於擔心家人不同意，她便瞞著父母到戶政機關登記。貼文一出，網友一面倒不看好：「自以為有一腔孤勇真愛無敵，等著看好戲」。

該名網友發文表示，她總是犯花痴想像自己未來和男友步入禮堂的畫面，兩人也約定好，如果真的交往5年，就要一起共組家庭。她提到，男友和原生家庭的關係不太好，因此當男友告知要結婚時，家人並沒有太大反應。

原po則寫道，她當然希望在有家人祝福的情況下登記結婚，但是自己還在讀大學，明白父母絕對不會給予祝福，所以選擇瞞著家人結婚。到了戶政機關等待叫號時，原po和男友訴說起兩人未來的擔憂、可能遭遇到的問題等，深怕男友猶豫了，不過男友的一席話令她覺得十分暖心。

他說：「婚姻不是買賣，也不是一句我愛你就可以度過一輩子，這個我非常清楚，但是我遇見了，真的情不自禁想要把自己所有的故事與你分享，也想要跟你度過未來生活中的所有酸甜苦辣。未來會遇到什麼事情我不知道，但是我可以很堅定地跟你說，我選擇了你，你若不離我定不棄。」原po聽了大為感動，果斷完成結婚登記手續，歡喜地迎來兩人的新婚生活。

結婚固然是件喜事，不過看在多數網友眼裡，還是學生的原po匆忙結婚的決定顯然過於魯莽：「自以為有一腔孤勇真愛無敵，等著看好戲」、「如果還是學生，你們經濟獨立了嗎」、「我以為你在玩家家酒，要確定欸」、「留言居然都沒有人祝福，那我就放心了」。

此外，瞞著父母登記結婚這個做法也備受質疑：「我覺得跟家人講是禮貌欸」、「你媽真可憐，自己女兒結婚都不知道」、「男生如果真的尊重她應該是先跟女方父母報備再登記」，也有人打臉表示，戶政事務所此時此刻已經寄信通知戶長女兒結婚了，所以原po的爸媽也差不多發現了。