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女友變心想分手！心碎男提「1卑微請求」 網一看傻眼：很變態

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，女友變心愛上別人，於是果斷和他提分手，但原po仍然還愛著女友，並希望女友留在家的內衣褲是否可以留給他。圖／ingimage
有網友表示，女友變心愛上別人，於是果斷和他提分手，但原po仍然還愛著女友，並希望女友留在家的內衣褲是否可以留給他。圖／ingimage

情侶交往若彼此已不相愛，就別強求還要在一起。一名網友表示，女友變心愛上別人，於是果斷和他提分手，但原po仍然還愛著女友，並希望女友留在家的內衣褲是否可以留給他，「還想聞她的味道」，此文一出，不少網友痛批，「很變態」。

一名網友在臉書社團「靠北女友2.0」發文，他的女友變心愛上別人了，在跟對方確認關係以後，就果斷和他提了分手，但原po仍然很愛女友，他相當不甘心，女友還有幾件衣服和內衣褲放在他家，想拜託他寄回去給女友，沒想到原po竟然拜託女友將衣物留給自己並表示，「還想聞她的味道」，原po雖然認為這行為很變態，但仍然很想念對方，「她連我最後一點卑微的請求都不答應我…」。

此文一出，網友紛紛表示，「跟她說你已經穿過了，問她還要不要」、「直接留著不理她，她能怎樣？過來你這邊拿？」、「既然回不去了，那就祝福自己跟他說，你的女友已經幫她把所有衣服內褲都丟了，雖然是欺騙對方，但只要你能聞的開心，一邊聞一邊哭，耶穌會憐憫你的，阿們」、「你人這麽卑微，難怪你會被甩！」，有網友認為這行為相當噁心，「原來我們是同好，我一直以為我這種行為很變態， 聽你這麼說我就放心了」、「恕問衣服跟內衣褲都沒洗嗎？！」、「有病要看醫生求診」、「這會答應才不正常吧？」、「是真的很變態」。

有網友則安慰原po，「你越是懇求、越是拜託、越是裝可憐，其實只是證明她的決定是對的而已！！！」、「想開點，她劈腿你以後，她男友也會劈腿她！天下女人又不是只有她一個」、「祝褔她吧！雙方在還沒結婚之前都有選擇伴侶的權力，你回頭往回想想，是哪個階段或做錯什麼？讓她開始疏遠你找別的男人，一定都有原因的，還是你交到那種騎驢找馬的女生，不過那種女生通常都不會太親近你的！」、「加油，不需要卑微，這樣背叛的女人我都不要」。

不過，有網友認為，「這是表達方式的問題，直接說你已經都丟掉了就好，然後其實私下留下來。一個人說想留下誰的味道，如果不是喜歡的對象，怎麼聽都會讓人感到不舒服」。

分手 情侶

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