與學長獨處一室氣氛正好 對方一播歌單她卻瞬間冷掉
男女交往要注重許多細節，近日一位女網友表示，她和曖昧對象相約在對方家看電影，本來滿心期待，也打算當晚直接留宿，沒想到期間對方播起音樂，讓她一聽瞬間大喊「無法接受」。
一名自稱「聽團仔」的女網友在Dcard分享，她與一位學長已曖昧2個多月，一直覺得對方人不錯，兩人也經常相約走走，日前她剛跟學長看完電影，對方邀請她回租屋處看電影，她也欣然答應。
然而到了租屋處後，學長開始放起音樂，她一聽熱瞬間冷掉，「幾乎都是抖音歌或是一些...奇怪的歌，然後他聽得津津有味，我心裡只有想離開這的念頭」。由於她平時都聽台灣獨立樂團，喜好差異太大讓她難以接受，後來她勉強看完一部電影就藉口閃人，之後也沒感覺繼續來往了。
一些網友表示超有同感，「我也沒辦法接受對方聽抖音歌欸」、「抖音歌真的不行」、「我什麼都聽，就抖音歌不聽」、「品味不同會很解，但這也沒有什麼優劣問題，單純喜好不同」、「不是聽團仔但抖音歌真的先不要」、「抖音歌真的別鬧了」。
也有人認為應該尊重個人喜好，「搞不好人家知道你是聽團仔冷的更快」、「那是妳本來就沒有很喜歡他」、「不要有這種想法，聽什麼都是個人自由，聽抖音歌又如何…」、「妳是喜歡的他的人還是他的品味，個性難改品味卻可以被影響，自己考慮清楚吧」、「推薦他妳喜歡的音樂不就好了，說不定他覺得聽團也不錯」。
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