快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

與學長獨處一室氣氛正好 對方一播歌單她卻瞬間冷掉

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友和曖昧對象相約回家看電影，原本滿心期待，卻因對方1舉動瞬間冷掉。示意圖／ingimage
一位女網友和曖昧對象相約回家看電影，原本滿心期待，卻因對方1舉動瞬間冷掉。示意圖／ingimage

男女交往要注重許多細節，近日一位女網友表示，她和曖昧對象相約在對方家看電影，本來滿心期待，也打算當晚直接留宿，沒想到期間對方播起音樂，讓她一聽瞬間大喊「無法接受」。

一名自稱「聽團仔」的女網友在Dcard分享，她與一位學長已曖昧2個多月，一直覺得對方人不錯，兩人也經常相約走走，日前她剛跟學長看完電影，對方邀請她回租屋處看電影，她也欣然答應。

然而到了租屋處後，學長開始放起音樂，她一聽熱瞬間冷掉，「幾乎都是抖音歌或是一些...奇怪的歌，然後他聽得津津有味，我心裡只有想離開這的念頭」。由於她平時都聽台灣獨立樂團，喜好差異太大讓她難以接受，後來她勉強看完一部電影就藉口閃人，之後也沒感覺繼續來往了。

一些網友表示超有同感，「我也沒辦法接受對方聽抖音歌欸」、「抖音歌真的不行」、「我什麼都聽，就抖音歌不聽」、「品味不同會很解，但這也沒有什麼優劣問題，單純喜好不同」、「不是聽團仔但抖音歌真的先不要」、「抖音歌真的別鬧了」。

也有人認為應該尊重個人喜好，「搞不好人家知道你是聽團仔冷的更快」、「那是妳本來就沒有很喜歡他」、「不要有這種想法，聽什麼都是個人自由，聽抖音歌又如何…」、「妳是喜歡的他的人還是他的品味，個性難改品味卻可以被影響，自己考慮清楚吧」、「推薦他妳喜歡的音樂不就好了，說不定他覺得聽團也不錯」。

抖音 樂團 約會 Dcard

延伸閱讀

墾丁出遊因「吃這間」惹女友全程臭臉 網友也搖頭：真的母湯

情侶必去「MTV電影館」 老司機曝1挑片關鍵：鐵達尼號最熱門

婚後不生住「10坪套房」可行嗎？ 眾人直指2問題：住不久

乖巧男友狂約砲「逾20人」 她崩潰：以為讀最高學府不會亂來

相關新聞

女大生瞞著家人登記結婚 網一面倒看衰：扮家家酒？

婚姻是人生大事，不論是什麼年紀的人想和另一半步入禮堂，都得經過慎重的考慮。近日一名女網友在論壇Dcard滿心歡喜分享，自己雖然還是大學生，但現在就想與男友共組家庭，且由於擔心家人不同意，她便瞞著父母到戶政機關登記。貼文一出，網友一面倒不看好：「自以為有一腔孤勇真愛無敵，等著看好戲」。

女友變心想分手！心碎男提「1卑微請求」 網一看傻眼：很變態

情侶交往若彼此已不相愛，就別強求還要在一起。一名網友表示，女友變心愛上別人，於是果斷和他提分手，但原po仍然還愛著女友，並希望女友留在家的內衣褲是否可以留給他，「還想聞她的味道」，此文一出，不少網友痛批，「很變態」。

與學長獨處一室氣氛正好 對方一播歌單她卻瞬間冷掉

男女交往要注重許多細節，近日一位女網友表示，她和曖昧對象相約在對方家看電影，本來滿心期待，也打算當晚直接留宿，沒想到期間對方播起音樂，讓她一聽瞬間大喊「無法接受」。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

【家人關係】曾素珍／好媳婦

兒子娶了媳婦後，我們的生活更有儀式感。外子生日前幾天，媳婦就用LINE問他生日要吃什麼大餐，外子驚喜地回覆：「終於有人記...

【生活點滴】韋明／家事斷捨離

普魯斯特的生活是愜意的，窩在掛著藍綢窗簾的公寓，白天睡覺，晚上寫作，如果想喝咖啡，以貴族式的優雅儀態輕輕拉鈴，管家就會送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。