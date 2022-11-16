新婚人妻被公公逼「回娘家拿錢買房」 婆婆還酸：娶到妳真衰小

家家有本難念的經。一名人妻抱怨，剛與老公結婚，公公就叫她回娘家拿錢幫老公買房，而結婚三年來，公婆不僅時常對她惡言相向，甚至還說過「娶到這媳婦真衰小」的話 ，如今她已不再和對方家人來往，但想起這段回憶仍令她氣到全身發抖。

該名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，與老公交往8年才結婚，在結婚前很少與公婆見面，只是每次公公看到她，都會裝作沒看見，但她也不在意，反倒覺得很輕鬆。怎料，婚後公公對她說的第一句話，竟是叫她回娘家拿錢幫老公買房，讓她當場傻眼。

原PO表示，先前公公常和老公吵架，接著就會把氣出在她身上，一下要她爸媽來理論，一下又要她滾回娘家過年，表示沒有她這個媳婦，這時婆婆也會在一旁幫腔，說「老公在生氣，老婆就閉嘴，有這種媳婦真衰小」。

原PO透露，結婚三年以來時常被公婆惡言以待，他們還要求她趕緊與老公離婚，還有各種強勢又欺負人的行為。她表示，儘管目前雙方已經沒有來往，但每每想到仍會氣到全身發抖，「到底憑什麼這樣侮辱人」。

文章曝光，網友們紛紛留言，「叫你回娘家要錢買房？以為買房子像買菜那麼容易，送公婆模型屋好了」、「叫妳回家要錢房子？送紙房給公婆還有公婆兒子，再附贈金童玉女」、「碰到不好的公婆就不要往來，看豬隊友怎麼決解這種事情」、「如果連老公都不挺自己老婆，說真的離離卡歸企，有這種婆家正常人也會被搞成神經病」。