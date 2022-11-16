乖巧男友狂約砲「逾20人」 她崩潰：以為讀最高學府不會亂來

「拜託老天保佑我，我真的不想因為爛人得病！」一名女網友控訴，與她同校的男友外表看似乖巧，但卻趁她上課時偷約砲，累積人數還高達20幾人，她發現後果斷分手，也急著去檢驗性病，沒想到對方竟還一副無所謂的態度，令她崩潰「還以為最高學府的男生應該不會亂來」。

該名女網友在Dcard示表，就讀最高學府的男友，外表看似十分「乖巧」，交往半年後雙方發生性行為，所幸當初有戴套，因為幾天後原po就發現，男友背著她狂約砲20幾人，讓她氣炸「每天忙得要死，累得要命…沒時間監控另一半，他居然在我上課的時候約砲」。

但更誇張的是原po男友被抓包後，還一副無所謂的模樣，也不願意去檢測性病，並表示「都有戴套不會有事」，讓她氣得大罵「怎麼有那麼x的人，真的快氣死」。

目前原po已與男友分手，由於擔心自己感染性病，特別花3000元去醫院檢測，不過現在仍處於愛滋病的潛伏期，估計3個月後再去驗一次。

文章曝光後，網友們紛紛表示，「根據宅宅我的網路觀察，頂大不分男女會玩的不少，玩起來更兇花樣更多」、「為什麼他的臺大可以約到炮，我連女友都交不到」、「長的比較乖是哪種」、「所以當然要選帥的，被醜男渣真的虧爆」、「約砲男是不是很受歡迎啊？20幾個很多欸，有什麼外顯吸引人的點嗎」。