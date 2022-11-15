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閨密雙重出軌主管喊「刺激」 她天人交戰：男友剛拜託幫求婚

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示自己的閨密偷吃已婚男主管，但閨密男友卻在近日拜託幫忙求婚，讓原PO陷入天人交戰。示意圖／ingimage
一名網友表示自己的閨密偷吃已婚男主管，但閨密男友卻在近日拜託幫忙求婚，讓原PO陷入天人交戰。示意圖／ingimage

當慾望戰勝理智的時候，人可能會做出比電影情節還誇張的事情。一名網友表示閨密偷吃已婚主管，但對方男友前陣子才邀請自己幫忙計畫求婚，讓她陷入天人交戰，崩潰大喊「卡在中間超兩難」。

一名女網友在Dcard發文，她表示和閨密單獨約會時，發現對方換了一支iPhone 14 Pro，頓時好奇閨密男友前陣子才送iPhone 13 Pro，為何突然又換新手機？幾番追問之下，發現閨密背著從高中交往到現在的男友，偷偷和已經有妻小的男主管發生關係。

原PO閨密坦承，雖然男友待自己很好，但近2年都在熬夜加班，不僅搞壞身體、連房事都無法滿足。在一次部門聚餐後和主管發生關係，意外發現彼此在性方面很合得來，自此雙方就持續維持肉體關係，但彼此都不想離開原本的伴侶。另外，閨密提到有次到主管家作客，趁著主管太太出門，竟然在主管跟太太的床上翻雲覆雨，閨密對此甚至大喊「刺激、有趣」，種種誇張情節讓原PO大嘆傻眼。

原本閨密主管打算在發生關係後付錢，但原PO閨密認為如果收了錢就像賣淫，主管於是改送手機或名牌包，最後閨密還向原PO表示自己會拿捏分寸不須擔心。但是，聽到這邊原PO卻大喊「她沒事我卻崩潰了」，原來是閨密男友上周才拜託原PO幫忙求婚，如今卻發生宛如八點檔的情節，原PO頓時陷入天人交戰，「完全不知道怎麼辦，卡在中間超兩難」。

貼文曝光後引起網友熱烈討論，「妳閨密這樣做蠻過份的，如果一不小心可能兩個家庭都毀了，她男友也太可憐了」、「要是我會跟她男友說欸，心裡的正義感過不去」、「我不會跟她男友說，但我會找閨密認真談這件事，如果她仍要繼續，我會疏遠她跟她男友，求婚派對會掰一個理由無法繼續參加」、「別人的事不要管太多，假裝不在乎但漸行漸遠就好了」、「拜託直接跟她男友說，她男友是無辜的啊」。

Dcard 出軌

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