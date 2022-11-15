外公過世4個舅舅想獨吞喪葬補助 連錢都不留給外婆遭批「吃相難看」

遺產分配有時會傷了家族之間的和氣，日前有位網友抱怨舅舅、舅媽，指出「平常外公的主要照顧者是外婆」，沒想到外公過世後的喪葬補助，二舅舅拿到後，既不分給阿姨，也沒有要分給外婆，而是4個舅舅想獨吞。

一名網友在「爆料公社」發文指出，他媽媽有4個兄弟，外公近幾年身體欠佳，主要是外婆在照顧外公，而外公過世後有喪葬補助可以領，二舅領了補助後，直接把13萬的補助金放在外婆面前問「這個錢怎麼分？分給4個兄弟嗎？」

這時外婆很傻眼，問二舅說「不用分你姐（原PO媽媽）嗎？你姐還為你著想，想說你繳的東西比較多，分你多一點，結果你直接不算姐姐的份？」沒想到二舅媽還在旁邊幫腔，指出「可是我們家都是分給男生，女生沒得分，因為男生是傳承香火的人」，外婆則回應「那是你們家，我們家不是這樣」。

後來二舅妥協，指出「那就分成5份吧」，但5份又不分給外婆，讓原PO跟外婆都很生氣，原PO指出「這補助也是外公用命換來的，要給也是給主要照顧者外婆吧」。事後原PO媽媽得知有補助，直接跟外婆說「這費用給妳，我不要」，讓原PO大讚「果然是我媽媽做得好，反觀舅舅真的好爛，名下有兩棟房子、一台車，兩個兒子都當醫生，喪葬補助才13萬，分成5份還要貪。舅媽也超爛，自己重男輕女是妳家的事情，還來夫家作威作福，吃相難看！」

對此，網友認為「我阿公剛過世，家人也是說阿公剩下的存款要留給阿嬤才對，到底是在分什麼意思，傻眼」、「13萬直接給外婆了，其他還想分什麼」、「乾脆走法律就好」。