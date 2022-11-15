雙11前夕老公約看夜景「以為要壞壞」⋯起床後劇情大逆轉 網：都是套路

許多人都會趁著雙11時利用各家電商折扣瘋狂購物，也把積年累月的購物車清空，而一名人妻卻分享，在雙11倒數的前夕，老公竟心血來潮邀請她上山看夜景，原本以為是想要「甜蜜恩愛」過一晚，沒想到回家後老公卻瞬間睡死，隔天起床這名人妻才發現老公「真實動機」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示在11月10日晚上時，老公心血來潮把她帶去看夜景，當時氣氛不錯，燈光美、音樂悠揚，她想特別拍照po文時，卻發現山上沒有任何訊號，也連不上網路，於是詢問咖啡廳是否有wifi，答案是「沒有」。

原PO小聲抱怨了一下，認為這間咖啡廳怎麼如此不貼心，但老公笑笑要原PO好好享受美景，別上網路。老公突如其來的浪漫，讓原PO心想，該不是他今晚想要「做什麼壞壞的事？」而且老公似乎很喜歡這裡，一直待在這不想走。

原PO表示，若再不走就「沒體力壞壞了」，最後看著老公打呵欠，才勉為其難戀戀不捨地離開，才驚覺老公「不是想要壞壞」，甚至回到家後，也立刻睡了，當時原PO也不疑有他就這樣睡去。

原PO到第二天起床，才發現自己錯過雙11購物節的搶購時機，這才想起老公真實動機，許多網友留言表示「用心良苦的老公」、「一切都是套路！」、「重點是不讓妳花錢」、「計畫通」，也有網友提醒原PO「沒關係，還有月中慶 11月18日再搶一波」。