現在生小孩的人到底在想什麼？ 他直指：不建議窮人生小孩

養育下一代實屬不易，有網友以「現在生小孩的人到底在想什麼？」為題發文，認為不建議窮人生小孩，並表示自己的觀點不希望讓孩子來到這世界受苦，網友則有不同看法。

原PO在Dcard上表示，一般的工薪階級因應不斷上升的生活成本日子就不好過，生小孩之後又要面臨生活品質的大幅度下降，若是以養兒防老的觀點出發，更有可能遇到的是「養兒啃老」，並強調「哪怕找得到工作在階級複製愈發嚴重的情況，微薄的薪資可能養活自己都困難」。

他說明，窮人不要把生小孩當做「抽獎」，若只是單純不讓孩子餓死其實也不需花費太多，但窮人的孩子要多麼的自律或要有多少的天賦運氣才有翻身希望，指出「如果孩子生下來註定受苦，為什麼不放過他們呢？」

原PO補充，若有錢人生小孩就算了，他們的孩子大可以踩著墊腳石往上爬，並表示「我能做的只是不讓我的孩子來到這世界受苦，做奴隸就請做到我們這一代為止」。

有網友認為，台灣是生育率最低的地區，所以一般人不會沒事亂生，但台灣也不是最貧窮的地區，要不要養育孩子都是個人選擇。也有人認為，生小孩的原因在於想撫養一個生命，教導他認識這個世界。

其他人留言表示，「解決房價問題就能改善了吧，養小孩的錢現在都拿來養房東了」、「想那些不生小孩的人到底在想什麼」、「不要妄想投胎，有很大機率投胎到中國大陸、印度」、「現在應該不會有窮人把生小孩當抽獎」、「應該有一部分人是被惡長輩所逼」。