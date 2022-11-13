1111你怎麼過？一個人也很好 10種單身族才懂得的快樂

單身就是爽！

過去「單身公害」一詞到現在變成「單身即地獄」，諷刺如果一個人要是沒有對象真的「好慘」。不過在當今社會，成年男女結婚的平均年齡越來越大，保持單身的適婚男女也越來越多，有些甚至相當享受單身狀態。《Time》也曾報導，心理醫師發現，「單身人士和有伴侶的人之幸福感程度相去不遠，而且生活中如果沒有浪漫關係，還有許許多多的好處」。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查近兩年網友公認十大單身好處，無論是有對象或是一個人，都能有各自精采的生活！

10、周末可以在家好好休息

平日工作已經占據大半時間，周末只想在家睡上一整天或賴在沙發上當馬鈴薯，不過有男朋友或女朋友的人，就需要花時間與伴侶相處，有時還會相約出遊、約會，短暫的假期就難以好好放鬆。「周末我就想在家躺一整天，打開PS5從第一個遊戲玩到最後一個遊戲，誰想要開兩個小時的車跑去網美景點拍兩個發IG的相片，都不知道給誰看的」、「周末就是屬於自己的時間，這種幸福是有伴的人不會懂的」。

延伸閱讀：陸推「脫單便利店」販售想戀愛的人資訊 老闆曝生意超好：已幫助12人脫單

image source: pexels

9、更多時間陪家人

每個人能自由利用的時間有限，有對象的時候還要花很多時間在對方身上，往往容易忽略家人、朋友；反觀單身的時候，就能多陪伴父母。「和前任在一起的時候，花了很多時間在他身上，現在就回到家人身邊吧」、「現在就覺得自己一個人也很好，有很多時間做自己的事，陪家人、陪朋友等」、「25歲母單姐姐在此，雖然缺乏男友的溫暖，卻有很多時間了解自己跟陪伴家人喔」。

延伸閱讀：出社會後爸媽給錢會拒絕嗎？ 網友認：買房還是得靠父母贊助

image source: pexels

8、不用擔心小三

有男朋友、女朋友的人容易情緒被對方牽動，變得敏感、多疑，擔心對方是否專情？會不會出軌？或是遇到比自己更好的對象而動搖等，但單身者就沒有這項困擾。網友表示，「沒有所謂的偷不偷吃」、「不必整日為了一句話糾結半日或是吵完架影響一整日的心情，自己非出軌類型而擔心對方背叛 」、「單身也有好處啊不會被傷害」、「沒有外遇出軌的問題」、「不用擔心小三小四的，單身好啊」。

延伸閱讀：偷吃花招百百款！渣男「靠LINE這功能」劈腿 自豪：手機都給女友看

image source: pexels

7、有更多時間運動

不少人在下班、下課後，原先可以固定每周運動3至4天，因為要留時間與男/女朋友吃飯、約會，慢慢將運動天數減少到一天，最後可能完全沒有運動時間。「我還是學生，單身時一個禮拜健身4~5次，交往後這學期一個禮拜平均2次」，也有網友在恢復單身後特別有感，「多了很多時間來投資、經營自己，像我就投入了健身，從一開始一週一次變成現在一週三次」、「想一輩子單身一個人過日子，興趣是養生，喜歡看到身體健康的自己，最近下班也開始健身」。

延伸閱讀：超仙的熱門打卡運動快跟上！雙北十大空中瑜珈教室推薦 上完課秒變空中精靈

image source: pexels

6、性格獨立堅強

單身者因為沒有對象可以依賴，舉凡烹飪、打掃、扛水、搬家、修燈泡，甚至打蟑螂等生活大小事都要自己一受包辦，也自然練就獨立自主的能力。「可以享受單身一定是非常自信獨立的人」、「不用被情緒勒索、道德綁架，也不會有莫名吵不完的架、安撫不完的情緒，可以享受自己的獨立人格，不用委身」、「我覺得單身很久的人普遍算是能獨處，心靈獨立的人，這是一個很大的優點」。

延伸閱讀：中秋不揪團、單人享用也OK！盤點全台20大個人燒肉店

image source: pexels

5、更多獨處時間

在戀愛的關係中，人們可能會失去與自己的聯繫，因為沒有時間獨處，靜靜反思個人發展。單身的網友指出，「我母單這麼多年了，有很多自由時間做自己想做的事， 也全力衝事業過，其實還滿開心的，也因為努力過了而有自信」、「獨處是認識自己最好的方式，可以思考要成為什麼人、學習什麼技能、目標」、「我學習開始獨處，做自己喜歡的事，也更專注在我的工作上，重新感受單身的好，這兩個禮拜的時間我漸漸愛上了自己一個人」。

延伸閱讀：空虛寂寞覺得冷！最容易感到「孤單」的10個瞬間

image source: pexels

4、不需要刻意打扮

單身人士無論穿睡衣、頭沒洗、素顏都沒有人會管，出門也不需要擔心要穿什麼，時刻在意著另一半的看法。網友說：「在非正式場合就不用重視穿搭了，早上起床穿個吊嘎加深色短褲再加藍白拖然後頭髮超亂鬍子不刮就可以出門散步或慢跑了，從起床到出門只需要花5分鐘，可以節省更多時間了」、「單身好處：穿搭沒人管」。

延伸閱讀：租屋族想買「這容量」洗衣機 過來人滅火：1次洗1件、還要換水4次





image source: pexels

3、一人飽全家飽

單身者不需要對任何人負責，如家人健康的話，基本上只要養自己、照顧好自己即可，不用擔心另一半或家庭經濟。「單身一人飽全家飽是真的爽」、「單身漢一人飽全家飽，對於單身、無女友、沒有結婚打算的人，賺錢當然是用在自己身上」、「我就一條單身狗，一人飽全家飽那種，物慾也不大」、「單身，我不需要對誰負責， 家人健全，我不需要留下來照顧誰， 一人飽全家飽，不依賴誰，也不靠誰生活」。

延伸閱讀：三餐老是在外 每日要花破4百！上班族嘆：真的非常貴 1招省超多

image source: pexels

2、自由自在不用報備

有男/女朋友時，需要時時刻刻告訴對方自己的行程、與誰一起、有無異性、幾點回家等，手機也要不離身，萬一失聯太久可能還會因此大吵一架。「單身的好處就是時間和金錢都是自己的」、「一個人好處是自由自在，缺點是很寂寞，生重病沒人幫忙」、「自由幫助我完成了好多事情，雖然獨居單身難免偶爾會感到孤獨，但也因為如此，我將心思放在安排自己的每分每秒、享受自己的每分每秒」、「我喜歡自己一個人自由自在，我想一輩子當單身肥宅」。

延伸閱讀：下班不回家還留公司都哪種人？「久待到10點」只為1事 遭批：佔便宜！

image source: pexels

1、錢包、卡自己主宰

交男/女朋友看似有人一同分攤各種支出，但實際上花費更多錢，像是很多男生很疼女朋友，吃飯、出去玩都由他付錢；女生也要在男友生日時送禮，花費不少時間和金錢。單身人士只要顧好自己，不用買禮物、不用負擔額外的約會、吃飯開銷，儲蓄也相對容易。「羨慕單身！一個月兩萬多存這樣好強...那個我35，資產是一個小壞蛋（小孩）」、「單身兩年多了，真的蠻省錢的」、「我其實一直很享受一個人的生活，還比較省錢，也不用照顧另一個人，我只要讓自己吃得飽、睡得好就好了」。

延伸閱讀：30歲沒房沒車沒存款很魯？上班族認為有474萬才是有錢人

image source: pexels

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年11月10日至2022年11月09日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『單身的好處』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統