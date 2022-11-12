情侶該平分開銷嗎？揭曉網友對「情侶AA制」觀點看法

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「情侶AA制」相關話題，帶您了解網友對於情侶間共同均分花費的正反意見觀點。

當情侶開始交往，甜蜜約會的同時，不免也會遇上結帳該由誰來買單等問題，因此一種名為「AA制」的支付方式開始盛行，也就是雙方共同平分花費的概念，這樣的方法解決了讓許多情侶尷尬的金錢問題，但也有些相左的意見浮現，究竟網友對AA制的看法是什麼呢？快來看看網路上對於這樣的方式有什麼說法吧！

共同出錢感情地位更對稱？網友評AA制應要「更有彈性」

▲ 情侶AA制 網友正反議論焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「情侶AA制」的相關話題討論，可以發現認同AA制的網友重視的，就是共同出錢帶來的「感情地位對稱」，有網友就發文分享自己在交往上的心路歷程，如「AA制其實是一種彼此尊重和地位平等的代表」，認為情侶雙方有共同付出，才能得到平等的尊重；此外，也有網友舉例「被請客可能會不好意思拒絕」，表示「吃人嘴軟」，在約會時因為是對方出錢，就沒有底氣去拒絕其無理的要求或踰矩行為。

也有網友支持AA制的原因是認為可以減少經常出錢一方的「經濟壓力」，並指出如果總是由其中一方掏錢買單，日積月累下也會形成不小的包袱，引起贊同網友留言「男女都AA制，男生也可以減輕財務壓力」。另外，雙方這樣的付錢方式也可以「避免金錢成為負擔」，有網友就透露，曾經因為戀愛時都讓對方請客，導致想分手時「說不出口」，認為AA制也是確保不要因為金錢糾紛，讓曾經的濃情蜜意成為相互埋怨清算。

另一方面，不認同AA制的網友則是提到「計較太多容易消磨感情」，如網友發文分享自己以前與另一半履行AA制，卻因為算得太清楚而被認為死板、計較，最後以分手收場的經驗，發現儘管有共識要一起負擔開銷，但也沒有必要錙銖必較。也有網友指出由於「雙方收入與消費水平不同」，如果要完全平分花費就需要遷就對方，日前就有網友舉例約會時，可能發生沒錢的一方得硬著頭皮花錢吃大餐、或是有錢的要委屈自己吃路邊攤等狀況。根據上述問題，就有網友認為「分攤支出可以更有彈性」，並提出如「我請吃飯，你請電影」，或是這次自己買單，讓自己跟另一半有理由創造下次約會機會等解決方法，不用斤斤計較的同時，也能增加甜蜜的相處時光。

不論你是認同或反對AA制，最重要的就是情侶雙方達到「共識與平衡」，在交往過程中不去計較太多，也不要吝嗇於付出，才能減少爭吵、增進感情。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》